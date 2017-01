Sanduíche de pão de forma tamanho família é ideia para refeição

Está sem ideia para o almoço ou o jantar? Que tal preparar de uma maneira rápida e fácil um lanche recheado com creme de bacalhau e cebolas refogadas? Essa receita, que leva cobertura de purê de batatas e pão de forma, é uma sugestão para substituir uma refeição e agradar a família toda. Foto: Foto: Divulgação

Pão de forma recheado

Ingredientes

30 fatias de pão de forma

Para montagem

1 refratário grande

1 pacote de pão de forma

1 receita de cebolas refogadas

1 receita de creme de bacalhau

100g de requeijão cremoso de consistência firme

1 receita de purê de batatas

1 receita de cobertura nevada

6 colheres (sopa) de queijo parmesão

Creme de bacalhau

50 ml de azeite

2 dentes de alho amassados

1 cebola grande cortada em cubos pequenos

500g de bacalhau desfiado e dessalgado

½ sachê de caldo de peixe em pó

Sal, pimenta vermelha e noz-moscada a gosto

Cebolas refogadas

100ml de azeite de oliva

400g de cebola cortada em cubos bem pequenos ou a gosto

4 colheres (sopa) de cheiro-verde fresco

1 sache de caldo de legumes em pó

Sal e pimenta-do-reino branca a gosto

Purê de batatas

2 colheres (sopa) de manteiga

750g de batatas descascadas e espremidas ainda quente

200g de creme de leite UHT

150ml de caldo do cozimento do bacalhau

Sal e pimenta a gosto

2 colheres (sopa) de queijo parmesão

3 colheres (sopa) de cebolinha verde fresca

Para cobertura

3 claras em neve

100 gramas de queijo tipo parmesão curado

Modo de preparo

Em uma panela aqueça o azeite e frite o alho. Junte a cebola e o bacalhau e tempere com o caldo de peixe, sal, noz moscada e pimenta a gosto. Reserve.

CEBOLAS REFOGADAS. Aqueça o azeite em uma frigideira grande. Junte as cebolas e refogue até que estejam transparentes. Tempere com o cheiro-verde, sal e pimenta a gosto. Reserve.

PURÊ DE BATATAS. Em uma panela antiaderente aqueça a manteiga e junte as batatas espremidas, o creme de leite e o caldo, mexendo até ferver. Tempere a gosto. Finalize acrescentando os demais ingredientes e reserve.

COBERTURA. Em uma tigela misture delicadamente os ingredientes e utilize.

MONTAGEM. Distribua as fatias de pão forrando o fundo e laterais do refratário. Em seguida espalhe o creme de bacalhau, pelotinhas do requeijão, o refogado de cebolas, o creme de batatas, a cobertura nevada e finalize com o parmesão. Leve ao forno aquecido a 200ºC por, aproximadamente, 15 minutos e asse até dourar. Sirva a gosto.

Rendimento: 10 porções

Fonte: Abima