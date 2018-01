Sal rosa e seus “poderes”

Diferenças na composição As diferenças entre o sal do Himalaia e o sal tradicional começam pela coloração. O sal do Himalaia possui uma coloração rosada, graças a concentração de minerais como o óxido de ferro na sua composição. Como é um produto extraído naturalmente, não há um padrão: algumas pedras podem ser quase brancas, enquanto outras são praticamente vermelhas. Livre de toxinas e poluentes, o sal rosa é considerado mais puro.

Médicos e demais especialistas da área de saúde são unânimes: o brasileiro precisa diminuir a quantidade de sal que ingere no dia a dia. O sal rosa do Himalaia é apontado como uma boa opção em substituição ao sal comum. A principal diferença entre os dois tipos de sais é a fonte de extração. O sal tradicional é extraído do oceano e passa pelo processo industrial de refino e branqueamento. Já o sal rosa passa apenas pelo processo de iodação (obrigatório em lei) e envase.

Menos sódio, mais benefícios

A nutricionista Aline Quissak explica que o sal do Himalaia tem menos sódio do que o sal comum (em média 300 mg de sódio em 1 grama de sal rosa, enquanto o sal branco refinado tem em média 500 mg de sódio em 1 grama de sal). “Além do sódio, o sal rosa contém uma variedade de minerais, que trazem benefícios extras, além de salgar os alimentos e preparações. Dessa forma, ele é mais indicado para os hipertensos”, comenta.

Cuidados na hora de cozinhar

O sal rosa costuma ser mais agradável e suave do que o sal comum, por isso, na hora de preparar os alimentos, é bom ficar atento a quantidade usada de sal. “O mais indicado é utilizar o sal após o cozimento para equilibrar e acentuar o sabor, já que em temperaturas muito altas alguns minerais podem ser perdidos”, recomenda Aline. “Como ele ‘salga menos’ por ter menor teor de sódio, em vez de adicionar mais sal, o ideal é adicionar mais especiarias e ervas”.

Como identificar produtos de qualidade

Com a popularização do sal rosa, já é possível se deparar com produtos de baixa qualidade. De acordo com a nutricionista, uma maneira de identificar a boa procedência do sal rosa é analisar se ele se dissolve na água. Embora o sal refinado se dissolva com mais facilidade, o sal rosa também deve diluir em um líquido, como a água do macarrão, por exemplo. “Porém, se o sal que você está usando não dissolver de forma alguma, desconfie, ele pode estar adulterado”, alerta a especialista em nutrição.