Risoto com ‘jeitão’ do chef

Receita tradicional da rica culinária italiana, o risoto é um prato saboroso e versátil que aceita várias combinações de ingredientes. Uma das principais características do preparo é a consistência úmida e cremosa da mistura de arroz com carne, atum, camarão, frango… Entre os complementos mais utilizados pelos chefs de cozinha estão os cogumelos, quinoa, palmito, aspargos, ervas e legumes variados para compor a versão vegetariana do prato. Na edição deste domingo, além das receitas e explicações do modo de preparo, você pode acompanhar o passo a passo da elaboração do risoto em um vídeo explicativo com chef da Cozinha Experimental Nestlé.

ARBÓREO. Grãos longos, mantêm a forma quando cozidos e absorvem bem o sabor dos ingredientes, possibilitando uma cremosidade menor em comparação aos outros tipos de grão. Cozinha em 15 minutos, tem o preço mais em conta e harmoniza bem porções maiores de carne.

CARNAROLI. Grãos médios, é mais fino do que o arbóreo e tem uma grande quantidade de amilose, o que dá uma excelente cremosidade ao prato. É um grão consistente, muito saboroso pela fácil absorção do caldo e costuma atingir o ponto de cocção em torno de 18 minutos.

VIALONE NANO. Os grãos são mais curtos, tem o formato arredondado, e é o que tem mais amilose, resultando em um risoto altamente cremoso. Entretanto o interior dos grãos continua firme no cozimento. O tempo de cocção é o mais longo, média de 20 minutos. Bom para risotos delicados, com ingredientes miúdos ou frutos do mar e que não costumam ser finalizados com queijo.

Fonte: Tio Jorge Alimentos

Risoto integral expresso

Foto: Divulgação

Ingredientes

1 colher (sopa) de azeite

2 bifes de coxão mole em tirinhas (cerca de 200g)

1 xícara (chá) de arroz integral (tipo longo)

½ xícara (chá) de vagem picada

½ pimentão vermelho picado

2 colheres (sopa) de polpa de tomate

½ xícara (chá) de vinho branco

1 ½ colher (sopa) de Maggi® Fondor

½ xícara (chá) de abóbora picada

4 colheres (sopa) de Requeijão Cremoso Light Nestlé®

4 colheres (sopa) de cebolinha verde picada

Modo de preparo

Em uma panela de pressão aqueça o azeite e doure a carne. Junte o arroz, a vagem, o pimentão, a polpa de tomate, o vinho, o caldo Maggi e 3 xicaras (chá) de água. Tampe a panela, leve ao fogo médio e, quando pegar pressão, cozinhe por 10 minutos. Retire do fogo e aguarde sair toda a pressão. Abra, acrescente a abóbora e cozinhe por mais 5 minutos, em panela destampada. Adicione o requeijão, misture e sirva a seguir, polvilhado com a cebolinha verde.

DICA. Sirva acompanhado de uma salada de folhas bem incrementada, para um delicioso jantar.

Fonte: Cozinha Nestlé

Risoto de palmito e atum

Foto: Divulgação

Ingredientes

2 xícaras (chá) de arroz próprio para risoto (lavado e escorrido)

1 vidro de palmito picado

1 lata de atum

2 sticks de Maggi® Meu Segredo

½ xícara (chá) de purê de tomate

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 colher (sopa) de salsa picada

MODO DE PREPARO

Em uma panela de pressão coloque o arroz, acrescente o palmito, o atum, o caldo Massi, 4 xícaras (chá) de água, o purê de tomate e misture. Tampe a panela e, quando começar a pegar pressão, cozinhe por cerca de 3 minutos. Retire do fogo, aguarde sair toda a pressão e coloque o risoto em uma travessa. Polvilhe o queijo ralado, a salsa e sirva imediatamente.

DICA. Você pode acrescentar ervilhas, milho ou até mesmo cenoura picada ao risoto, antes de cozinhar.

Fonte: chef Sheila Oliveira / Cozinha Nestlé

Risoto vegetariano

Foto: Divulgação

Ingredientes

2 tabletes de Maggi® Caldo Legumes

3 colheres (sopa) de creme vegetal

1 xícara (chá) de arroz integral

½ xícara (chá) de linhaça

1 pitada de açafrão

1 cenoura em cubos

1 xícara (chá) de brócolis pré-cozidos

1 Creme de Leite Nestlé® caixinha

Modo de preparo

Em uma panela, coloque 4 xícaras (chá) de água. Quando iniciar fervura, dissolva o caldo Maggi e mantenha-o em fogo baixo, enquanto prepara o risoto. Em outra panela, derreta 2 colheres (sopa) de creme vegetal e refogue o arroz e a linhaça. Junte o açafrão, a cenoura e, pouco a pouco, vá despejando o caldo quente, mexendo o risoto até terminar todo o caldo. Quando o arroz estiver “al dente” e úmido, retire do fogo, junte a margarina restante, o brócolis e o creme de leite. Sirva imediatamente.

Fonte: Cozinha Nestlé

Risoto de camarão e aspargos

Foto: Divulgação

Ingredientes

2 saches de Maggi® Meu Segredo

300g de camarão limpos

1 pitada de pimenta-do-reino

Raspas da casca de 1 limão

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola média picada

1 ½ xícara (chá) de arroz arbóreo

½ xícara (chá) de vinho branco

8 aspargos verdes cortados em rodelas finas (as pontas devem ficar maiores)

2 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (sopa) de cebolinha verde picada

Modo de preparo

Em uma panela, ferva 5 xícaras (chá) de água, coloque o caldo Maggi e mantenha em fogo baixo (fervendo) com panela tampada. Em um recipiente tempere o camarão com a pimenta-do-reino e as raspas da casca de limão. Aqueça uma panela de fundo largo com metade do azeite e refogue os camarões temperados. Retire e reserve-os juntamente com o caldo formado com o refogado. Na mesma panela coloque o restante do azeite e refogue a cebola. Junte o arroz arbóreo, deixe refogar um pouco e adicione o vinho, deixando ferver por cerca de 2 minutos. Adicione aos poucos a água fervente temperada com o caldo, mexendo sempre. Quando estiver na metade da quantidade de água, adicione os aspargos e continue acrescentando onando a água temperada, até que os aspargos estejam cozidos e o arroz AL dente. Misture o camarão reservado (com o caldo) e a manteiga e misture bem (deve absorver o excesso de liquido e ainda ficar úmido). Salpique cebolinha verde e sirva a seguir.

Fonte: chef Edu Delfim / Cozinha Nestlé

Risoto delicioso de frango

Foto: Divulgação

Ingredientes

400g de filés de frango em tiras finas

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

½ colher (sopa) de suco de limão

3 colheres (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

1 ½ xícara (chá) de arroz arbóreo

½ xícara (chá) de vinho branco seco

1 tablete de Maggi ®Caldo de Galinha

1 xícara (chá) de presunto picado (cerca de 100g)

Modo de preparo

Em um recipiente tempere os filés de frango com o sal, a pimenta-do-reino e o suco de limão. Em uma panela, aqueça 1 colher (sopa) de manteiga e acrescente o frango. E refogue até dourar. Reserve em local aquecido. Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue a cebola. Adicione o arroz arbóreo e o vinho branco. Deixe evaporar, mexendo bem. Adicione, aos poucos, o caldo Maggi dissolvido em 4 xícaras (chá) de água fervente, mexendo sempre, até que o arroz fique úmido e “al dente”. Misture o frango reservado e o presunto. Desligue o fogo e acrescente delicadamente a manteiga restante e a salsa. Sirva.

Fonte: chef Sheila Oliveira / Cozinha Nestlé

Risoto de funghi, tomatinhos e sálvia

Ingredientes

½ xícara (chá) de funghi seco (20g)

2 tabletes de Maggi® Caldo Legumes

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola média picada

1 ½ xícara (chá) de arroz arbóreo

½ xícara (chá) de vinho branco

1 colher (sopa) de sálvia fresca

1 xícara (chá) de tomates-cereja cortados ao meio

1 colher (sopa) de manteiga

1 pitada de pimenta-do-reino

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o funghi de molho em água quente por cerca de 30 minutos. Escorra a água, pique o funghi e reserve. Em uma panela ferva 5 xícaras (chá) de água, dissolva os tabletes de caldo e reserve em fogo baixo, fervendo. Em outra panela, com fundo largo, aqueça o azeite e refogue a cebola. Junte o arroz, deixe refogar um pouco e adicione o vinho, deixando ferver por cerca de 2 minutos. Adicione o funghi reservado, a sálvia e vá acrescentando aos poucos o caldo reservado, mexendo sempre, até que o arroz fique úmido e al dente. Adicione os tomates-cereja, a manteiga, a pimenta-do-reino e o queijo parmesão, misture bem e tampe por cerca de 5 minutos. Sirva a seguir.

Fonte: chef Edu Delfim / Cozinha Nestlé