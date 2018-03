Receitas práticas e saborosas para o dia a dia

Hoje em dia, não é todo mundo que tem tempo para dedicar à cozinha. Na agitação do cotidiano, ter uma alimentação saborosa pode ser um desafio difícil de superar, em que muita gente acaba apelando para as comidas prontas ou congeladas. Porém, mesmo nessa correria, dá para montar um cardápio cheio de sabor apostando em receitas simples e rápidas, mas deliciosas. Confira algumas dicas para você que quer comer bem, sem passar muito tempo na frente do fogão. Foto: Jeffreyw_Creative Commons

Macarrão aromático

Ingredientes

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 cebola pequena picada

100g de bacon picado

1/2 xícara (chá) de salsa (ou salsinha) picada

1/2 xícara (chá) de manjericão picado

1 caldo de legumes

400g de macarrão

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Queijo ralado a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite, doure a cebola e o bacon. Junte as ervas e o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar por 4 minutos no fogo brando (160ºC). Cozinhe o macarrão em água com sal abundante e fervente. Escorra, sirva com o molho e com o queijo ralado. Os caldos prontos já possuem sal. Só salgue mais se achar necessário.

Fonte: Cláudia Foto: Evandro Souza_Visualhunt

Maminha assada com manjericão

Ingredientes

1,2 kg de maminha (1 peça)

1 colher (sopa) de óleo

2 colheres (sopa) de molho de soja (shoyu)

1 colher (chá) de orégano

3 folhas de manjericão picadas

½ unidade de pimenta-dedo-de-moça picada

3 colheres (sopa) de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

Sal a gosto

Modo de preparo

Retire o excesso de gordura da carne. Misture o óleo, o shoyu (molho de soja), o orégano, o sal, o manjericão e a pimenta. Cubra a carne com a mistura, tampe com papel-alumínio e leve ao forno, preaquecido a 220ºC, durante 1 hora. Retire o papel-alumínio e asse por mais 30 minutos ou até a carne ficar macia. Em uma panela, aqueça o azeite e doure o alho. Retire a carne do forno e, por cima, distribua o alho. Sirva com batatas douradas na manteiga. Se preferir, sirva com uma massa ou arroz.

Fonte: Cláudia Foto: Turismobahia_Visualhunt

Moqueca de salmão

Ingredientes:

1,5 kg de filés de salmão

200g de camarão sem casca

1 cebola roxa cortada em fatias ou rodelas

2 pimentões vermelhos cortados em tirinhas

3 tomates picados

½ xícara (chá) de azeite de dendê

1 xícara (chá) de leite de coco

½ xícara (chá) de água

Sal e pimenta

Suco de ½ limão

Modo de preparo

Tempere os filés de salmão com sal e pimenta e acrescente o suco de limão. Numa frigideira grande e funda, coloque a cebola, formando uma base, e depois os pimentões, o peixe, bem distribuídos, os camarões e os tomates picados. Derrame o azeite de dendê, o leite de coco e a água. Tampar a frigideira e cozinhar a fogo médio por 15 a 20 minutos, sem mexer, até que o peixe esteja cozido. Sirva imediatamente com o caldo e acompanhado de arroz.

Fonte: Cláudia

Foto: Fotolia

Quibe de berinjela e ricota

Ingredientes

2 xícaras (chá) de trigo para quibe

1 xícara (chá) de proteína texturizada de soja

2 berinjelas sem casca, cortadas em cubos

1 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher (sopa) de hortelã picada

2 colher (sopa) de salsa picada

1 pitada de pimenta síria

2 colheres (sopa) de shoyu light

Sal a gosto

2 tomates sem semente, cortados em cubinhos

3 rodelas grossas (300g) de ricota

1 colher (sopa) de azeite extravirgem

6 azeitonas verdes picadas

Orégano e sal a gosto

Modo de preparo

Em vasilhas separadas, mergulhe o trigo e a proteína de soja em água morna e deixe hidratar por 15 minutos. Ferva a berinjela na água com sal por 2 minutos. Escorra e esprema o trigo, a soja e a berinjela para retirar o excesso de água. Triture rapidamente a berinjela no liquidificador no módulo pulsar. Junte todos os ingredientes em uma tigela funda e misture bem. Forre o fundo de uma fôrma antiaderente com metade da mistura e espalhe uma camada da ricota amassada com o azeite e a azeitona, sal e orégano. Cubra com o restante da mistura e regue com um fio de azeite. Asse em forno médio por 30 minutos ou até dourar. Sirva com uma salada colorida.

Fonte: Cláudia

Batata recheada com frango

Ingredientes

4 batatas grandes

1 colher (sopa) de manteiga

1 dente de alho picado

200g de peito de frango bem picado

½ colher (sopa) de limão (só a casca) ralada

1 copo de requeijão cremoso

1 colher (sopa) de suco de limão

2 colheres (sopa) de manjericão picado

Sal a gosto

Modo de preparo

Lave as batatas, faça um corte no sentido do comprimento e fure a casca em vários pontos. Coloque-as num refratário e leve ao micro-ondas em potência máxima por 10 minutos, até ficarem macias. Em outro refratário, aqueça a manteiga no micro-ondas por 30 segundos. Junte o alho e o frango e leve ao forno por 6 minutos. Misture na metade do tempo. Tempere com sal e a casca de limão ralada. Misture o requeijão com o suco de limão até engrossar. Junte ao frango e adicione o manjericão picado. Misture e recheie as batatas.

Fonte: Cláudia

Nhoque de batata-doce com molho de cogumelo

Ingredientes

2 xícaras de batata-doce cozida e amassada (em geral, duas unidades pequenas)

4 colheres (sopa) de farinha de arroz (rasas)

2 colheres (chá) de polvilho doce (para a massa)

2 colheres (chá) de polvilho doce (para o molho)

2 xícaras (chá) de leite de castanha-do-pará (bata 12 castanhas-do-pará com 2 xícaras de água no liquidificador por dois minutos)

100g cogumelo shiitake ou shimeji frescos

2 colheres (café) de óleo de coco

Sal a gosto

Pimenta-rosa a gosto

Noz-moscada a gosto

Modo de preparo

Para a massa, misture em uma tigela a batata-doce com 4 colheres de sopa de farinha de arroz, 2 colheres de chá de polvilho doce e sal rosa a gosto. Modele os nhoques. Em uma panela com 1 litro de água fervente, cozinhe-os até que subam à superfície. Escorra e reserve. Para o molho, dissolva 2 colheres de chá de polvilho doce no leite de castanha frio em uma panela. Adicione a pimenta-rosa, o sal rosa e a noz-moscada e leve ao fogo, mexendo sempre, até engrossar, sem deixar ferver. Reserve. Em uma frigideira, salteie os cogumelos no óleo de coco por dois minutos e tempere com sal. Sirva os nhoques com o molho e finalize com os cogumelos.

Fonte: Diário de uma Vegana