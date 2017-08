Receitas para um chocolate quente perfeito

Ninguém sabe muito bem a origem da bebida, mas é certo que os norte-americanos já faziam o preparo do chocolate por volta do século 18. Para você não fazer feio e apresentar o chocolate quente perfeito, o SABORES separou algumas dicas simples, que vão te ajudar a chegar à consistência perfeita. Além disso, há sugestões de receitas para você experimentar e surpreender seus familiares e convidados.

Não existe uma bebida mais gostosa para afastar o frio do Inverno do que o chocolate quente. Saborosa, a receita pode ser aproveitada por toda a família, em qualquer momento do dia. Mas se engana quem pensa que o chocolate quente é sempre igual: várias receitas transformam o sabor da bebida e deixam seu sabor mais interessante. Por exemplo, que tal fazer o chocolate quente com creme de avelã? Ou então com chocolate branco?

– Prefira sempre usar o chocolate em pó nas receitas, não o achocolatado. O achocolatado possui menos quantidade de cacau e mais de açúcar;

– Cuidado com o exagero no açúcar. O chocolate já é doce, então, não abuse na hora de adoçar. Prefira o açúcar mascavo, que é mais saudável e dá mais cor à bebida;

– O chocolate ideal é o amargo ou meio amargo, mas caso use o ao leite – que tem mais açúcar -, fique atento na hora de adoçar a bebida;

– Turbine sua receita. Use especiarias para dar mais sabor (como a canela) e corpo à bebida. Creme de leite, amido de milho, leite em pó… Tudo é permitido;

– Não existe a ‘receita certa’ do chocolate quente. Você pode adaptar receitas e criar a sua própria bebida, de acordo com o seu gosto particular. Abuse da imaginação. Foto: Fotolia

Chocolate quente duplo

Ingredientes

2 colheres (sopa) de creme de leite

2 quadradinhos de chocolate ao leite

1 colher (sopa) de chocolate em pó

1 xícara (chá) de leite quente

Açúcar a gosto

Chantilly e raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo

Coloque em uma caneca o creme de leite e os quadradinhos de chocolate ao leite (retire de uma barra grande). Leve ao micro-ondas por 15 segundos e mexa para misturar bem. Se não derreteu por completo, volte ao micro-ondas por mais alguns segundos. A receita também pode ser feita no fogão, até que o chocolate derreta por completo. Junte o chocolate em pó e misture bem até dissolver. Junte o leite quente e adoce de acordo com seu gosto. Chantilly e raspas de chocolate podem dar mais cor e um visual mais bonito.

Fonte: Panelaterapia Foto: Fotolia

Chocolate quente meio amargo

Ingredientes

1 litro de leite

100g de chocolate em pó

1 tablete (180g) de chocolate meio amargo picado

1 lata de creme de leite sem soro

Modo de preparo

Bata o leite com o chocolate em pó no liquidificador, leve ao fogo em uma panela. Adicione o chocolate meio amargo picado e mexa até o chocolate derreter e a mistura levantar fervura e ficar bem homogênea. Retire do fogo, adicione o creme de leite, mexa e leve novamente ao fogo para aquecer. Sirva em canecas e, se desejar, enfeite com uma colherada de chantilly, polvilhando por cima chocolate.

Fonte: iBahia Foto: Fotolia

Chocolate quente com creme de avelã

Ingredientes

1 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de amido de milho

2 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 1/2 colher (sopa) de creme de avelã

Modo de preparo

Com o fogo desligado, adicione o leite em uma panela e dilua o amido. Junte o chocolate em pó e o creme de avelã. Ligue o fogo e misture até dar uma leve engrossada. Desligue e sirva.

Fonte: Maisena Foto: Fotolia

Chocolate quente com conhaque

Ingredientes

1 litro de leite

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

2 ou 3 doses de conhaque ou a gosto

7 ou 8 colheres (sopa) de chocolate em pó

Modo de preparo

Colocar o chocolate em uma leiteira e levar ao fogo baixo. Quando começar a derreter, junte o leite condensado e o creme de leite, mexendo sempre. Assim que levantar fervura, adicione a metade do conhaque e todo o leite, mexa bem. Experimente para saber se está na dose certa de conhaque, pois depende do gosto de cada um.

Fonte: iBahia Foto: Fotolia

Chocolate branco quente

Ingredientes

1 litro de leite

1 lata de creme de leite

1 barra de chocolate branco

1 lata de leite condensado

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Leve o líquido ao fogo médio e mexa até ferver e engrossar.

Fonte: iBahia