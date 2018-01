Receitas leves para combater os excessos do fim de ano

MODO DE PREPARO Em um recipiente refratário, coloque 1 banana, polvilhe com um pouco de canela em pó e leve ao micro-ondas, em potência alta, por 1 minuto. Recheie a banana com um pouco do iogurte, coloque as frutas e a castanha-do-pará. Repita esse procedimento com o restante dos ingredientes. Sirva. Fonte: Cozinha Nestlé / Carol Gherardi

Tortinhas rápidas com recheio cremoso de iogurte grego

INGREDIENTES

Base

6 fatias de pão de forma integral sem casca

Recheio

1 pote de Iogurte Nestlé Grego Tradicional (100g)

3 colheres (sopa) de cenoura ralada

3 colheres (sopa) de milho-verde em conserva escorrido

3 colheres (sopa) de azeitonas pretas picadas

½ colher (sopa) de cebolinha verde picada

2 colheres (sopa) de queijo muçarela ralado

MODO DE PREPARO

BASE. Com o auxílio de um rolo de massa, abra as fatias de pão. Em forminhas de cupcakes, coloque as fatias de pão de forma, de modo que fiquem parecidos com cestinhas. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 15 minutos. Reserve. RECHEIO. Em um recipiente, misture todos os ingredientes. Recheie as cestinhas reservadas, e leve ao forno novamente por cerca de 10 minutos. Sirva a seguir.

Salada de quinoa, frango, manga e gengibre

INGREDIENTES

Quinoa

1 xícara (chá) de quinoa em grãos lavada e escorrida

1 tablete de MaggiI® Caldo de Galinha

Salada

1 colher (sopa) de manteiga

½ quilo de peito de frango desfiado

1 tablete de Maggi® Caldo de Galinha

1 manga picada em cubos pequenos

1 colher (chá) de gengibre picado

½ xícara (chá) de castanha-do-pará picada

1 tomate sem pele e sem sementes, picado

½ xícara (chá) de suco de limão

MODO DE PREPARO

QUINOA. Em uma panela, coloque o caldo dissolvido em 2 xícaras (chá) de água fervente e cozinhe a quinoa por cerca de 20 minutos. Escorra e reserve. SALADA. Em uma panela, aqueça a manteiga, acrescente o frango e o tablete de caldo esfarelado. Refogue por cerca de 5 minutos. Reserve. Em uma tigela, misture o restante dos ingredientes com o frango reservado e a quinoa cozida. Leve à geladeira por cerca de 2 horas. Sirva.

Torta leve de damasco

INGREDIENTES

Massa

1 pacote de Biscoito Nesfit® Aveia e Mel

100g de margarina

Recheio

1 colher (sopa) de gelatina em pó sem sabor

3 potes de Iogurte Nestlé Grego Light Tradicional

2 xícaras (chá) de ricota passada na peneira (cerca de meio quilo)

2 colheres (sopa) de suco de limão

½ xícara (chá) de adoçante culinário

Calda

100g de damascos secos

2 colheres (sopa) de adoçante culinário

1 folha de hortelã

MODO DE PREPARO

MASSA. Em um liquidificador, bata os biscoitos, aos poucos, até obter uma farofa. Retire do liquidificador, junte a margarina e misture bem. Forre o fundo de uma fôrma de aro removível (25 cm de diâmetro) e reserve. RECHEIO. Em uma tigela, misture a gelatina com 4 colheres (sopa) de água e leve ao fogo, em banho-maria até dissolver. Em um liquidificador, bata o iogurte, a ricota, o suco de limão, o adoçante culinário e por fim, acrescente a gelatina dissolvida e bata mais um pouco. Coloque a mistura sobre a massa reservada. Leve à geladeira por cerca de 4 horas ou até ficar bem firme. CALDA. Em uma panela, misture o damasco com meia xícara (chá) de água e o adoçante e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos em fogo baixo. Deixe esfriar e bata no liquidificador até ficar homogêneo. Cubra a torta, decore com a hortelã e sirva.

Salsa refrescante

INGREDIENTES

2 batatas-doces pequenas cozidas, em cubos pequenos

½ xícara (chá) de salsão picado

½ xícara (chá) de cenoura em cubos pequenos

½ xícara (chá) de cebola roxa picada

4 colheres (sopa) de coentro picado

suco de 1 limão

3 colheres (sopa) de azeite

2 envelopes de Maggi® Tempero e Sabor Legumes

5 gotas de molho de pimenta (tipo tabasco)

MODO DE PREPARO

Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes, cubra com plástico-filme e deixe tomar gosto, em geladeira, por cerca de 30 minutos.

Salada de vegetais

INGREDIENTES

1 batata média em cubos pequenos

1 cenoura média em cubos pequenos

½ xícara (chá) de vagem em pedaços pequenos

½ xícara (chá) de ervilhas frescas

1 pote de Iogurte Nestlé Grego Tradicional (100g)

1 colher (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de mostarda

1 pitada de pimenta-do-reino

1 colher (chá) de sal

10 azeitonas verdes picadas

½ cebola roxa bem picada

3 colheres (sopa) de cebolinha verde picada

1 colher (sopa) de salsa picada

MODO DE PREPARO

Em uma panela com água fervente e sal coloque a batata, a cenoura e a vagem. Cozinhe por 5 minutos. Junte as ervilhas e deixe finalizar o cozimento até que tudo esteja macio, porém sem desmanchar (cerca de 10 minutos). Escorra e reserve. Em um recipiente grande misture o iogurte, o azeite, a mostarda, a pimenta-do-reino e o sal. Junte os legumes reservados, as azeitonas, a cebola, a cebolinha e a salsa e misture delicadamente. Cubra com plástico-filme e deixe gelar até o momento de servir.

DICA. Decore com salsa e cebolinha picada no momento de servir.

Creminho de iogurte grego e manga

INGREDIENTES

2 potes de Iogurte Nestlé Grego Tradicional (100g cada)

1 xícara (chá) de manga congelada

raspas da casca de 1 limão

MODO DE PREPARO

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até ficar homogêneo. Sirva gelado.

Rendimento: 2 porções

Água fresca com maracujá, pêssego e mel

INGREDIENTES

1 xícara (chá) de folhas de hortelã

Polpa de 2 maracujás, passados pela peneira

4 pêssegos maduros sem casca, em pedaços

Suco de 1 limão

1 colher (sopa) de mel

1 garrafa de Água São Lourenço com gás (1,26 L)

MODO DE PREPARO

Em uma panela ferva 1 xícara (chá) de água e acrescente as folhas de hortelã. Tampe e deixe esfriar, formando um chá. Coe e bata em um liquidificador o chá, a polpa dos maracujás, os pêssegos, o suco de limão e o mel. Coe e deixe gelar. No momento de servir coloque em uma jarra, adicione a água e sirva com rodelas de limão e ramos de hortelã.

Rendimento: 6 porções

