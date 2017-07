Receitas com morango que são a cara do Inverno

Ingredientes

2 colheres (sopa) de tapioca

3 colheres (sopa) de creme de leite fresco

2 colheres (sopa) de açúcar

6 suspirinhos

6 morangos cortados ao meio

Modo de preparo

Bata o creme de leite bem gelado com um batedor de arame até que atinja o ponto de chantilly. Acrescente o açúcar e bata levemente para que se incorpore ao creme. Faça a tapioca da maneira tradicional em uma frigideira antiaderente pré-aquecida, dos dois lados. Coloque primeiro os morangos fatiados, disponha os suspiros e cubra com o creme chantilly. Feche cuidadosamente a tapioca e sirva em seguida.

Torta general de morango

Ingredientes

Montagem

150g de bolachas maisena

150g de bolacha Maria chocolate

1 receita de creme de leite condensado (ver receita)

1 receita de creme de chocolate

250g de morangos frescos lavados de secos

250g de creme de leite batido em ponto de chantili

Pedacinhos de ameixa preta para decorar (opcional)

Creme de leite condensado

1 lata de leite condensado (395g)

400 ml de leite

3 gemas peneiradas

2 colheres (sopa) de amido de milho

300ml de água fria

Cobertura de gelatina

1 embalagem de gelatina sabor morango

1 colher (sopa) de gelatina incolor

Creme de chocolate

200g de manteiga sem sal

200g de açúcar

4 colheres (sopa) de cacau em pó (100%)

100g de iogurte grego natural

1 colher (sopa) de conhaque ou rum

1 colher (chá) de essência de baunilha

Modo de preparo

CREME DE LEITE CONDENSADO. Misture bem todos os ingredientes e bata com um mixer ou no liquidificador. Leve ao fogo mexendo, constantemente, até obter um creme macio e aveludado. Retire do fogo e deixe esfriar. Reserve. COBERTURA DE GELATINA. Misture bem todos os ingredientes e leve ao fogo até ferver. Deixe esfriar até obter consistência de clara de ovo. Reserve. CREME DE CHOCOLATE. Bata bem todos os ingredientes até obter um creme fofo. Reserve. MONTAGEM. Forre o fundo de uma forma de fundo removível com 24 cm de diâmetro, com metade das bolachas Maria, e a lateral com as bolachas maisena. Espalhe o creme de chocolate, cubra com o restante das bolachas Maria, coloque o creme de leite condensado, enfeite com os morangos e cubra com a gelatina. Finalize com decoração de chantili a gosto. Leve para gelar por, aproximadamente, quatro horas. Desenforme e sirva bem gelada.

Pavê de copinho com Ovomaltine

Ingredientes

100g de cookies sabor baunilha

1 caixa de morangos picados (200g)

2/3 de uma embalagem de Creme Crocante Ovomaltine (250g)

Montagem

10 copinhos de 50ml

Modo de preparo

Separe 10 copinhos transparentes de 50 ml de volume. Quebre os cookies em pedaços pequenos e disponha-os no fundo dos copinhos. Sobre eles, distribua os morangos picados e, sobre os morangos, o creme crocante Ovomaltine. Decore com pedaços de morango e leve à geladeira até o momento de servir.

Torta de morango

Massa Frola

2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1/2 xícara (chá) de margarina sem sal

2 gemas

3/4 de xícara (chá) de açúcar refinado

1 colher (sopa) de creme de leite ou leite

Raspas de 1 limão

Uma pitada de sal

Creme Patisserie

2 xícaras (chá) de leite integral

3/4 xícaras (chá) de açúcar refinado

1/2 xícara (chá) de amido de milho

2 ovos

2 gemas

2 colheres (sopa) de margarina sem sal

Essência de baunilha a gosto

Geleia de brilho vermelha

1 xícara (chá) de água

3/4 xícaras (chá) de açúcar refinado

1 colher (sopa) de amido de milho

1 colher (sopa) de corante vermelho

300g de morango

Modo de preparo

MASSA FROLA. Em uma vasilha colocar a farinha de trigo, o açúcar refinado, as raspas de limão, o sal e a margarina. Misturar. Acrescentar as gemas e o creme de leite ou leite. Mexer até obter uma massa lisa e homogênea. Deixar descansar. Colocar a massa em uma forma e espalhar nas laterais, furar o fundo com um garfo. Até forrar toda a forma. Assar em formo médio por 20 minutos. Retirar do forno. Deixar esfriar.

CREME PATISSERIE. Em uma panela colocar 1 ½ xícara do leite e o açúcar. Levar ao fogo até ferver. Em uma travessa misturar o restante do leite, as gemas e os ovos, acrescentar o amido de milho, juntar ao leite fervido. Retirar do fogo e acrescentar a margarina. Mexer. Adicionar a baunilha e mexer delicadamente. Retirar da panela e cobrir a superfície com filme para não formar uma película indesejável. Deixar esfriar. GELEIA DE BRILHO. Colocar em uma panela a água com o açúcar e o corante. Levar ao fogo brando. Dissolver o amido de milho em um pouco de água. Acrescentar na mistura no fogo e mexer até formar consistência. Deixar esfriar.

MONTAGEM. Com a massa ainda na forma, colocar o creme e os morangos, já higienizados, cortados ao meio no sentido do comprimento. A forma deve ser com o fundo falso, para facilitar na hora de desenformar. Pincelar geleia de brilho vermelha. Desenformar e servir.

Rabanada com creme de avelã e morangos

Ingredientes

8 fatias de pão de forma

2 xícaras (chá) de leite integral

2 ovos

4 colheres (sopa) de açúcar

350g de creme de avelã

4 colheres (sopa) de margarina

100g de morangos

Açúcar de confeiteiro para decorar

Modo de preparo

Bata os ovos com o leite e o açúcar. Reserve. Espalhe bastante creme de avelã sobre os pães e feche como um sanduíche. Coloque os sanduíches na mistura do leite e deixe que eles absorvam o leite por alguns minutos de cada lado. Derreta a margarina em uma frigideira e com ela bem quente, frite os pães até ficarem bem dourados de cada lado. Cortar os sanduíches na diagonal. Colocar morangos cortados em rodela e finalize com o açúcar de confeiteiro.

