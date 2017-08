Receita para o almoço de dia dos pais

Para o recheio

750g de carne-seca

3 colheres (sopa) de azeite (sendo uma para untar o refratário)

1 cebola picadinha

3 dentes de alho picados

2 pimentas dedo-de-moça picadas

2 colheres (sopa) de salsinha picada

2 copos de requeijão (400g)

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para a cobertura

50g de bacon, em tirinhas

50g de queijo minas curado, ralado grosseiramente

Salsinha picada para decorar

Modo de preparo

PURÊ. Para fazer o purê, cozinhe as batatas em água fervente salgada até ficarem bem macias por dentro. É importante manusear as batatas ainda quentes. Para não se queimar, cubra uma mão com um pano de prato. Com a outra, descasque as batatas com uma faquinha. Passe-as pelo espremedor de batatas. Coloque as batatas espremidas em uma panela, em fogo médio. Acrescente a manteiga e o creme leite e tempere. Mexa até ficar com consistência de purê leve. Reserve.

RECHEIO. Corte a carne-seca em cubos grandes e deixe de molho por 12 ou 24 horas, trocando a água quatro vezes nesse período. Lave bem e escorra a água. Transfira a carne para a panela de pressão. Complete com água até a metade da panela, cobrindo cerca de 5 cm acima da altura da carne. Tampe-a e leve ao fogo alto. Cozinhe na pressão por 30 minutos. Desligue o fogo e espere toda a pressão sair antes de abrir. Transfira os cubos de carne para um prato, descarte os pedaços maiores de gordura e desfie com dois garfos. Preaqueça o forno a 220˚C. Aqueça uma panela em fogo médio. Regue com 2 colheres (sopa) de azeite e refogue a cebola, o alho, a pimenta dedo-de-moça e a salsinha por 3 minutos. Acrescente a carne-seca desfiada e refogue. Acerte o sal e tempere com pimenta-do-reino, se necessário, e reserve a carne seca em uma tigela. Na mesma panela, adicione o bacon e mexa de vez em quando. Elimine o excesso de gordura e reserve em uma tigela.

MONTAGEM. Para a montagem em camadas, unte um refratário com uma colher (sopa) de azeite. Distribua no fundo a metade do purê. Em seguida, espalhe o requeijão e sobre o requeijão coloque a carne-seca refogada. Por fim, acrescente a outra metade do purê. Cubra com queijo ralado. Leve ao forno preaquecido a 220˚C por 20 minutos ou até começar a dourar. Retire do forno, decore com o bacon e volte ao forno até dourar – se puder, nesse final use a função grill. Cubra com salsinha picada e sirva.

Dica. Indicações do sommelier de vinhos ideais para degustar com esse prato

1 – Durbanville Hills Thirdfill Red Blend 2015: O bom corpo do vinho combina com o peso que a carne-seca e as batatas agregam à receita. Já os aromas de especiarias desse tinto se unem ao toque da pimenta-do-reino e da pimenta dedo-de-moça do prato.

2 – Herdade Da Farizoa Tinto 2014: A untuosidade do requeijão e a da manteiga são equilibradas pela agradável acidez desse tinto. Os taninos macios são ideais para essa receita, que possui uma textura pastosa, que também é macia.

Fonte: wine.com.br