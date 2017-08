Receita de ‘Tuna Steak’ para inovar no happy hour

Modo de preparo

LOMBO DE ATUM. Retire o excesso de água do lombo de atum com papel absorvente e coloque-o na marinada por 15 minutos. Retire o excesso da marinada com o papel absorvente novamente. Adicione a semente de gergelim em todos os lados do lombo de atum para fazer a crosta. Coloque o óleo de canola (1/4 colher de sopa) em uma frigideira e adicione o mix de vegetais e o edamame. Em seguida, adicione o óleo de canola (1/4 colher de sopa) em outra frigideira e inclua o tomate e o avocado em fogo alto. Coloque novamente o óleo de canola (1/2 colher de sopa) em outra frigideira e adicione o lombo de atum, selando-o por 30 segundos cada lado em fogo alto. Neste período, vire os pedaços de tomate e avocado para grelhar ambos os lados por iguais e corte o pedaço de tomate na metade e a fatia do avocado em 3 pedaços. Misture-os na outra frigideira com o mix de vegetais e o edamame e acrescente metade da porção de cebola frita (7g). Acrescente manteiga e tempero com sal e pimenta a gosto. Em uma panela pequena, e fogo alto, faça o molho que temperará os vegetais (1/2 colher de sopa de manteiga + ¼ de colher de sopa de molho de soja + vinagre mix). Adicione metade do molho nos vegetais e sirva em um prato para fazer a “cama” do lombo de atum. Corte o lombo de atum em fatias de 1,5 centímetros, ele deve estar ao ponto (rosado dentro) e coloque-o sobre os vegetais. Por cima das fatias de atum, acrescente a outra metade da cebola frita e o alho frito. Para finalizar acrescente a outra metade do molho por cima.

Rendimento: porção individual

Dica. Receita ideal para ser degustada com saquê

Fonte: chef Alex Perez_Benihana Brasil