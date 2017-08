Que tal uma paçoca de carne seca com banana-da-terra?

Foto: Mtur / Divulgação

Viajar pelo Brasil e não provar a variedade de pratos e sabores das regiões é viver uma experiência incompleta. O episódio deste mês do Delícias do Brasil, websérie de gastronomia do Ministério do Turismo, atesta resultados já sabidos: que a culinária é fundamental no combo praia e sol do queridinho Nordeste.

Segundo pesquisa feita pelo Ministério do Turismo, a gastronomia dos estados nordestinos agradou cerca de 95% dos turistas estrangeiros que visitaram o país em 2016. A mais aclamada foi Porto Seguro (BA), com 96% de aprovação. Natal, Salvador e Recife ficaram na casa dos 95% e Fortaleza com 94,2%.

Nessa onda de água na boca e de experimentar tudo o que o Brasil tem para oferecer, apresentamos a vocês mais uma receita do Guia de Alimentos Regionais do Ministério da Saúde: a paçoca de carne seca com banana-da-terra. A combinação do salgado com o doce é irresistível e o repeteco é obrigatório.