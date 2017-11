Pratos com ricota: leves e nutritivos

Modo de preparo Bater no liquidificador os ovos, o leite, o iogurte, o fermento, a farinha de trigo e o tempero sem sal. Despejar numa forma untada e enfarinhada. Sobre a massa, esfarelar a ricota, dispor as rodelas de azeitona e os tomates, cortados ao meio. Assar em forno preaquecido a 180°C, por 30 minutos, ou até que a massa esteja firme e solta nas laterais. Fonte: Smart Temperos

Quem está sempre de dieta encontra na ricota um alimento rico em nutrientes, além de saboroso. Derivado do leite, o produto não é um tipo de queijo, como muita gente acredita. Além de fazer bem à saúde, a ricota é um alimento de poucas calorias: a porção recomendada diária de 30 g (o que equivale a dois pedaços pequenos) tem apenas 52 kcal, aproximadamente. Por ser feito com o soro do leite, é excelente fonte de proteínas e de vitaminas A, B, D e E. Por isso, o laticínio é responsável por equilibrar as funções do organismo e contribuir com o ganho de massa muscular. Também possui pouco sódio, o que previne o aumento da pressão arterial e o inchaço corporal. Além de tudo isso, é eclético e pode ser usado em vários tipos de receitas.

Torta de ricota com espinafre

Ingredientes

Massa:

½ embalagem de biscoito cracker

1½ xícara (chá) de margarina em temperatura ambiente

Recheio:

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 maço grande de espinafre, somente as folhas, aferventado e picado

300g de ricota esfarelada

Sal a gosto

Cobertura:

2 ovos

½ xícara (chá) de creme de leite

3 colheres (sopa) de queijo parmesão

Modo de preparo:

Comece preparando a massa. Leve ao processador o biscoito cracker e bata até obter uma farofa. Despeje numa tigela funda, junte a margarina e amasse bem com os dedos para ligar tudo. Forre o fundo e as laterais de uma forma desmontável (27 cm de diâmetro) e leve ao forno médio (180°C) por cerca de 10 minutos ou até que as beiradas comecem a dourar e reserve. Para o recheio de espinafre, aqueça o azeite numa panela média e refogue a cebola e o alho. Junte o maço de espinafre e deixe refogar por 5 minutos. Acrescente a ricota, acerte o sal, mexa delicadamente e reserve. Já para a cobertura, numa tigela pequena, junte os ovos, o creme de leite, o queijo parmesão, bata até envolver bem e reserve. Despeje o recheio de espinafre com ricota sobre a massa, espalhe por cima a cobertura e leve ao forno médio preaquecido (180ºC) por cerca de 30 minutos ou até dourar. Retire do forno, deixe amornar, desinforme e sirva a seguir.

Fonte: Zabet

Sanduíche aberto

Ingredientes

6 fatias de pão de forma integral

75g de queijo gorgonzola

150g de ricota

¼ xícara (chá) de leite semidesnatado

¼ xícara (chá) de ervas frescas a gosto (salsa, manjericão, tomilho)

100g de presunto cru em fatias

1 manga em fatias

Modo de preparo

Para fazer a pasta, coloque o queijo gorgonzola, a ricota e o leite no copo do miniprocessador e bata até ficar uma pasta. Adicione as ervas frescas e bata rapidamente para não triturar demais. Corte o presunto cru em tiras. Corte a manga em fatias. Faça as torradas. Espalhe a pasta de queijo e ervas sobre as torradas. Enfeite com o presunto cru e a manga. Sirva. Se preferir uma pasta menos consistente, adicione mais um pouco de leite até o ponto desejado.

Fonte: Electrolux

Panqueca de espinafre com ricota

Ingredientes

Panqueca:

250g farinha de trigo

Sal a gosto

1 colher (sopa) de óleo

3 ovos

500ml de leite

Recheio:

Sal a gosto

500g de ricota

2 dentes de alho

½ cebola picada

2 colheres (sopa) de azeite

Cheiro-verde a gosto

½ maço espinafre

Modo de preparo

PANQUECA. Colocar todos os ingredientes da panqueca no liquidificador, bater tudo. Fazer os discos da panqueca na frigideira. Reservar. RECHEIO. Descascar e picar o alho e a cebola. Lavar e picar o cheiro-verde. Cozinhar o espinafre até murchar, escorrer e picar. Esfarelar a ricota. Reservar. Em uma panela, colocar o azeite, o alho, o sal e a cebola até dourar, adicionar o espinafre e deixar refogar. Reservar. Em uma tigela misturar o espinafre refogado com a ricota e o cheiro-verde, acertar o sal e regar com um fio de azeite. Rechear as panquecas e colocar em uma travessa. Regar com um molho de sua preferência. Levar ao forno a temperatura de 200ºC por 10 minutos. Servir.

Fonte: Divino Fogão

Cheesecake de ricota, abóbora e cebola caramelizada

Ingredientes

Massa:

300g de biscoito salgado

150g de manteiga em temperatura ambiente

Recheio:

1 colher (sopa) de azeite

½ xícara (chá) de abóbora, sem casca, em cubos

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher (sopa) de azeite

2 cebolas fatiadas

1 colher (sopa) de açúcar

Pimenta-do-reino a gosto

Cheesecake:

200g de ricota fresca, amassada, em temperatura ambiente

350g de queijo de cabra macio, picadinho, em temperatura ambiente

450g de cream cheese em temperatura ambiente

3 colheres (sopa) de nozes picadas

2 ovos

1 colher (sopa) de sálvia picadinha

Uma pitada de noz-moscada ralada

Uma pitada de canela

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Para fazer a massa, preaqueça o forno a 180°C. Unte as laterais de uma forma antiaderente de fundo falso. Num processador, triture o biscoito. Junte a manteiga e bata até ficar homogêneo. Transfira para a forma e aperte bem com a ponta dos dedos, cobrindo todo o fundo. Leve a massa ao forno preaquecido para assar por 20 minutos. Reserve enquanto prepara o recheio. Para preparar o cheesecake, leve uma frigideira ao fogo médio. Quando aquecer, regue com azeite e junte a abóbora. Quando ela começar a dourar, adicione ½ xícara (chá) de água e tampe. Cozinhe até que a água seque e o legume fique al dente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Leve outra frigideira ao fogo médio. Quando aquecer, regue com azeite e junte a cebola, o açúcar e a pimenta-do-reino. Mexa de vez em quando, até a cebola ficar dourado escura. Reserve. Em uma tigela, com uma colher, misture a ricota, o queijo de cabra, o cream cheese, as nozes, os ovos e os temperos. Junte a abóbora e a cebola e misture novamente. Na forma, despeje o creme de ricota sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 200°C por cerca de 45 minutos. Antes de desenformar, deixe a torta na geladeira por pelo menos 2 horas para que a massa fique firme. Se precisar, passe uma faquinha nas laterais da forma para que a torta desenforme mais facilmente. Decore com sálvia picadinha e sirva o cheesecake frio.

Salada de penne ao molho de laranja

Ingredientes:

1 embalagem de Penne (500g)

150g de kani kama desfiado

150g de ricota esfarelada

1 xícara (chá) de mini cenoura cortada na diagonal

5 folhas de alface americana picadas

1 embalagem de maionese light (250g)

1 xícara (chá) de suco de laranja

Sal e pimenta-do-reino branca a gosto

Modo de preparo:

Numa panela grande ferva 5 litros de água com sal e cozinhe a massa. Para isso, coloque a massa e mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver. Deixe cozinhar de acordo com o tempo indicado na embalagem ou até que fique “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra a massa e esfrie em água corrente. Numa saladeira coloque os 5 primeiros ingredientes e reserve. Misture a maionese light com a laranja. Tempere com o sal e a pimenta. Coloque sobre a salada e misture delicadamente. Leve à geladeira até o momento de servir.

Fonte: Basilar