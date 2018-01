Ovo volta à dieta isento de culpa

Foram anos sendo difamado e associado ao aumento do colesterol, doenças cardíacas e mesmo AVC (acidente vascular cerebral) em pessoas saudáveis. Mas graças a uma série de estudos, o ovo tem sido redescoberto por nutricionistas e atletas como um dos alimentos mais completos, riquíssimo em proteína, ferro e diversos outros nutrientes essenciais à boa saúde. Barato e altamente nutritivo, muitos são os mitos e verdades que rondam o ovo e mantêm famílias inteiras na retaguarda: “posso ou não posso?”. A nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovo Brasil, responde a sete questões sobre esse alimento que, por muitos anos, foi acusado de vilão da vida saudável. Foto: Divulgação

1. A qualidade da proteína do ovo é alta

Verdade. A proteína do ovo é considerada de alto valor biológico, o que significa que ela é muito bem absorvida pelo organismo. Exemplo disso é a albumina, presente na clara, que reduz a perda muscular. Por isso, muitos multivitamínicos e suplementos fazem uso da proteína dos ovos para garantir a melhor forma de suprir a demanda em atletas e idosos.

2. Ovo aumenta o índice de colesterol

Mito. Por conter grandes quantidades de colesterol (212 mg), por muito tempo acreditou-se que o ovo fazia mal à saúde, porém, estudos revelam que o colesterol de qualquer alimento (incluindo o ovo) não tem impacto no colesterol do sangue, ou seja, as taxas de LDL (colesterol ruim) não aumentarão porque você come ovo. Pelo contrário, ele contribui para o aumento do HDL (colesterol bom). Outro fato é que o ovo possui lecitina, uma substância que dificulta a absorção do colesterol ruim no intestino.