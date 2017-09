Morando só, mas sem sofrimento na cozinha

Quando se mora sozinho, é fácil apelar para aqueles alimentos industrializados ou nada saudáveis, como biscoitos, macarrão instantâneo e refeições congeladas. A correria do dia a dia, a facilidade de preparar esses pratos e, porque não, aquela preguiça de cozinhar são alguns motivos para dar uma escorregada na dieta. Porém, dá para manter uma alimentação saudável mesmo com esses “probleminhas” rotineiros. O MAIS SABOR, junto com o Vigilantes do Peso, traz uma série de dicas simples – além de receitas deliciosas – para você que mora sozinho, mas não quer abrir mão do sabor e de uma alimentação rica.

Planejamento é tudo! Dicas para agilizar o preparo de refeições, evitando desperdício e sempre tendo a mão os itens que precisa

Planejamento: planeje um cardápio para a semana toda e faça uma lista de compras. Frutas e legumes podem ser cortados, descascados e até cozidos, e, depois, guardados na geladeira para facilitar a hora de consumir.