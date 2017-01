Monte o cardápio ideal para um dia de praia saudável

As temperaturas estão batendo recordes este ano e o calor excessivo se transforma em uma ameaça para as férias. Se é preciso ter cuidado com a pele e os cabelos, o preparo do cardápio exige ainda mais atenção. Pensando nisso, o grupo Vigilantes do Peso divulgou um material com dicas e orientações sobre as refeições mais indicadas para os momentos de lazer, especialmente na praia, quando o calor em algumas regiões do País excede os 40°C. “É possível manter a dieta mesmo numa época em que muitas pessoas estão de férias, viajam, curtem dias ao ar livre, na praia ou na piscina. Se vai passar um final de semana na praia, programe-se para levar lanches nutritivos e não precisar recorrer às comidas vendidas nos quiosques ou na areia”, traz a nota. Planejamento é tudo!

LEVE SEU LANCHE

Prepare sanduíches leves com pão integral, evitando presunto e maionese. Peito de peru light e queijo cottage são boas opções.

BEBIDA

Cuidado para não desidratar! Leve água, sucos naturais e frutas (abacaxi, pera, melancia, melão e uvas). Deixe as frutas na geladeira e leve em uma bolsa térmica para conservá-las. Água de coco está liberado!

PICOLÉ CASEIRO

Fazer picolé em casa (confira a receita) é uma maneira de economizar e de se proteger caso não tenha certeza sobre a procedência do produto. É fácil de fazer utilizando sucos naturais e forminhas próprias para picolé. Maracujá, melancia, goiaba e tangerina, além de limão, ficam uma delícia.

REFRIGERANTE, NÃO!

Faça a sua própria água aromatizada adicionando rodelas de limão, laranja ou abacaxi, morangos em pedaços, folhas de hortelã ou manjericão e gengibre. Use água com gás.

OS VILÕES

Se tiver que comprar alimentos prontos, evite espetinhos de queijo, frutos do mar e sanduíches com maionese mal armazenados e expostos ao sol podem estar contaminados e desencadear uma intoxicação alimentar.

NO RESTAURANTE

Prefira carnes grelhadas, legumes cozidos, arroz ou massa integrais e molhos leves à base de tomate ou legumes, iogurte natural ou ervas.

SAL E GORDURA

Evite, ao máximo, alimentos com muito sódio – como os salgadinhos de pacote -, frituras e alimentos gordurosos. “O organismo demora para digerir esses tipos de alimentos e você pode ficar desidratado ou sentir-se mal”, ensina o Vigilantes do Peso. Foto: Fotolia

Picolé cremoso de limão

Ingredientes

1 ½ xícara (chá) de buttermilk light caseiro (veja receita)

¼ xícara (chá) de suco de limão fresco

¼ xícara (chá) de açúcar

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes com um mixer ou liquidificador. Coloque a mistura em forminhas de picolé e leve ao congelador até que endureça. Para dar um toque especial, você pode adicionar 6 biscoitos tipo Maria quebrados ao creme para um delicioso picolé sabor torta de limão.

Dica 1. Você pode fazer variações desse picolé. As frutas da estação são: abacaxi, acerola, ameixa, coco verde, laranja pera, manga, melancia, melão e pêssego.

Fonte: Vigilantes do Peso