Melhor Idade exige alimentação balanceada

Especialistas são unânimes em dizer que uma alimentação saudável é importante em qualquer fase da vida. Carboidratos, proteínas e fibras ajudam o corpo a se desenvolver plenamente. Uma dieta equilibrada é ainda mais importante na Melhor Idade, de acordo com a nutricionista da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Milene Gonçalves. “As alterações fisiológicas e anatômicas próprias do envelhecimento têm repercussão na nutrição e na saúde do idoso, o que incluem a redução da capacidade funcional e alterações do paladar e de processos metabólicos” disse. Publicado pela pasta, o livro “O melhor alimento para a melhor idade” traz dicas para uma alimentação saudável para quem já passou dos 60. Foto: Pixabay

Refeições ao longo do dia

Faça pelo menos três refeições e dois lanches saudáveis ao dia. E atenção ao prato: tem de ser colorido. Consuma, no mínimo, três porções de legumes e verduras e três porções de frutas, pois são ricos em vitaminas, minerais e fibras.

Alimentação balanceada

Consuma seis porções do grupo dos cereais (como a aveia), tubérculos (batata) e raízes (mandioca) diariamente, pois são ricos em carboidratos. Além disso, aposte na dobradinha feijão com arroz todos os dias. Essa combinação é completa de proteínas de boa qualidade. Use também outros tipos de leguminosas, como soja, grão-de-bico, lentilha, etc.