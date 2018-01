Low carb ou low fat?

Low carb x low fat Segundo o especialista, uma dieta que teve seu auge nos anos 2000 e hoje é muito estudada e indicada é a low carb. Ela visa o emagrecimento saudável e o aumento de qualidade de vida por meio da diminuição na ingestão de carboidratos e o aumento do consumo de proteínas e gorduras boas. Enquanto isso, a dieta low fat restringe o consumo da gordura de origem animal, como carnes, manteiga, queijo e até o leite. De acordo com Flavio Madruga, esse tipo de dieta reduz os níveis de colesterol, mas não é eficaz na diminuição de peso e gordura localizada, devido à grande ingestão de carboidratos, que são armazenados em forma de gordura corporal.

O Verão chegou e com a estação mais quente do ano, chega também a preocupação de ter um corpo bonito. Para muita gente, esse é o momento ideal para começar dietas mirabolantes para tentar perder peso. Porém, antes de “fechar a boa” ou aderir a qualquer método de emagrecimento, a dica de Flavio Madruga, especialista em medicina esportiva, é fazer a dieta específica para cada tipo de corpo e metabolismo. Foto: Creative Commons

Comer de 3 em 3 horas emagrece?

De acordo com o médico, essa afirmação não passa de mito. “Na verdade, esse mito de comer de 3 em 3 horas, além de não auxiliar no emagrecimento, não sacia o organismo e acaba deixando a pessoa com mais fome durante todo o dia e aumenta as chances de que desenvolva uma compulsão alimentar”, afirma Madruga. O ideal é fazer uma alimentação completa, com boas fontes de gorduras, proteínas e vitaminas (dos vegetais) para se sentir saciado por mais tempo.