Leite e os seus minerais

O leite é um alimento que está longe de ser uma unanimidade. Enquanto alguns não vivem sem o produto, outros sequer lembram que ele existe. O fato é que as pessoas que não tem o hábito de beber leite, precisam repor os nutrientes consumindo derivados, já que esse produto é indispensável à saúde do organismo. E não só apenas do cálcio, mas dos outros minerais presentes em um bom copo de leite, entre os quais selênio, zinco e magnésio. Esses minerais reforçam o sistema imunológico, atuam na síntese e no reparo do DNA e auxiliam no tratamento da asma.

O selênio, por exemplo, além de ser importante para melhorar as defesas do organismo, é um nutriente antioxidante, combate os radicais livres e, por consequência, desacelera o envelhecimento. “Estudos mostram que esse mineral protege contra muitos tipos de câncer e pode auxiliar o organismo contra a asma”, explica a nutricionista Bárbara Peters, professora e orientadora no programa de pós-graduação em Nutrição em Saúde Pública da USP (Universidade de São Paulo).

A recomendação diária é para ingerir 55 mcg de selênio por dia por meio da alimentação. “Considerando que o leite apresenta de 50 a 100 mcg de selênio por litro, este pode ser considerado uma excelente fonte de selênio”, observa Bárbara por meio da plataforma Leite Faz Seu Tipo.