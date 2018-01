Itens essenciais para a organização da cozinha

2. Escorredor de louça

Além de ser um suporte para secagem das peças, ajuda a organizar a pia, sem que tudo fique jogado pela superfície. Cozinhas de conceito aberto (estilo americana ou living) pedem modelos com design diferenciado e que acrescente à decoração do espaço já que todos têm visão completa do cômodo, em diversos cantos da casa.

3.Organizadores

De gavetas, geladeira, armário ou pia, os organizadores ajudam a deixar tudo em ordem de maneira prática, eficiente e visualmente mais elegante.

4. Suportes

Suportes são ótimos auxiliares na hora de guardar tudo aquilo que não cabe nos armários e gavetas. Há modelos para diversas utilidades: suporte de guardanapos, temperos, panos de prato, cápsulas de café, etc.

5. Fruteiras

Para aquelas frutas que não precisam ficar na geladeira, escolha uma fruteira para deixar bem bacana. É possível encontrar diversos formatos no mercado, como fruteiras para balcão, centros de mesa e carrinhos compactados. Além de garantir a durabilidade da fruta, elas ajudam a dar um charme a mais na cozinha!

Primeiros passos para organizar a cozinha

* Tire tudo dos armários e gavetas e separe por grupos: panelas, talheres, utensílios para cozinhar e para servir, vasilhas, copos, pratos, etc;

* Descarte tudo que você não usa há seis meses ou mais, deixando apenas o que é útil para o dia a dia ou para algum evento familiar. O restante, doe;

* Limpe armários e gavetas e vá organizando item por item na cozinha, mantendo tudo que é usado no dia a dia em locais de fácil acesso. O que não é usado sempre, pode ficar em locais mais altos nos armários e gavetas “fora de mão”.

Consultoria: Zanini Magazine