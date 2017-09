Hambúrgueres gourmet para fazer em casa

Já para Ronivaldo César Garcia, da Bun’s Hamburgueria, o fato de o prato ser muito popular e adorado pelo público ajudou no “boom” das hamburguerias. “O público sempre busca um alimento que dê prazer, uma combinação diferente, uma carne mais elaborada. Ele busca essas novas sensações, por isso os hambúrgueres gourmet caíram no gosto popular”, apontou o empresário. “A hamburgueria tem um ambiente diferenciado, utiliza alguns ingredientes diferentes, preparados de um modo mais artesanal, e é isso que muitas pessoas procuram”, disse.

“É a junção dos ingredientes usados e a forma de preparo”, resume Marcos Nunes dos Santos, proprietário da Let’s Eat. “O hambúrguer de ‘linha’, ou aquele que você compra no supermercado, ele não é preparado com 100% de carne bovina. Já nas hamburguerias, ou mesmo nos hambúrgueres feitos em casa, você tem carnes selecionadas. Isso também se aplica a outros ingredientes, como a maionese, por exemplo, que são mais frescos e naturais, sem conservantes”, explica.

As hamburguerias são cada vez mais populares, não apenas na RPT (Região do Polo Têxtil), como também em todo o Brasil. Uma rápida pesquisa e você encontra vários locais que comercializam o chamado “hambúrguer gourmet”, prato que conquistou o paladar das pessoas… Mas, afinal de contas, o que diferencia um produto “gourmet” do tradicional?

O fato é que não existe um hambúrguer “perfeito”, já que o prato permite combinações diferentes que agradam aos mais diversos perfis de consumidor. Pensando nisso, o MAIS SABOR apresenta dicas de receitas simples para você incrementar o seu hambúrguer. Foto: Creative Commons

Maionese tradicional

Ingredientes

1 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de mostarda

Suco de meio limão

4 colheres (sopa) de cebolinha verde

1 colher (sopa) de manjericão

1 colher (sopa) de salsa

1 colher (chá) de orégano

1/2 colher (chá) de sal

1 xícara (chá) de azeite

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes, com exceção do azeite. Adicione o azeite aos poucos, sem parar de bater, até ficar consistente. Reserve na geladeira.

Fonte: Nestlé

Maionese de mandioquinha

Ingredientes

2 colheres (sopa) de azeite

1 dente de alho

1 xícara (chá) de mandioquinha cozida e amassada

½ xícara (chá) de cenoura picada e cozida

1 pote de iogurte integral

1 cebola pequena picada

1 pitada de pimenta-do-reino

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite e refogue o alho, sem dourar. Bata em um liquidificador com o restante dos ingredientes até ficar cremoso. Reserve na geladeira.

Fonte: Nestlé

Pão de hambúrguer sem glúten

Ingredientes

4 colheres (sopa) de leite em pó

1 tablete de fermento biológico (15g)

1 colher (chá) de mel

1 ½ xícara (chá) de fécula de batata

½ xícara (chá) de polvilho doce

2 batatas médias cozidas e amassadas

3 colheres (sopa) de linhaça triturada

½ colher (chá) de sal

3 colheres (sopa) de óleo

2 ovos levemente batidos

1 colher (chá) de vinagre branco

Sementes gergelim para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva o leite em meia xícara (chá) de água morna. Adicione o fermento e misture bem até diluir. Junte o restante dos ingredientes e misture até ficar homogêneo. Distribua a massa em forminhas (7 cm de diâmetro), untadas com óleo, e deixe descansar por 30 minutos. Polvilhe as sementes de gergelim e leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos ou até dourar.

Fonte: Nestlé

Pão integral rápido

Ingredientes

8 colheres (sopa) de leite em pó

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 xícara (chá) de farinha de trigo integral

2 colheres (sopa) de açúcar demerara

2 colheres (sopa) de azeite

2 ovos

2 colheres (sopa) de fermento em pó

Gergelim para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes e acrescente 1 xícara (chá) de água fria, aos poucos, até que a massa comece a desgrudar das mãos. Em uma superfície lisa, polvilhada com farinha de trigo, divida a massa em 12 bolinhas. Polvilhe com o gergelim e coloque-as em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até dourar.

Fonte: Nestlé

Geleia de bacon

Ingredientes

500g de bacon em cubos de 1cm

1/2 cebola roxa em cubos pequenos

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

1 colher (café) de páprica picante

3 colheres (sopa) de vinagre de vinho

Modo de preparo

Colocar o bacon em uma frigideira antiaderente em fogo baixo e fritar até perder a gordura e ficar bem tostado, porém não duro (e sem queimar). Retirar da frigideira e passar numa peneira para tirar o excesso de gordura. Reservar a gordura. Na mesma frigideira, colocar a cebola roxa com um pouco da gordura do bacon e suar. Acrescer o açúcar mascavo e mexer por alguns segundos. Adicionar a páprica picante e logo em seguida, o vinagre de vinho e continuar mexendo. Voltar o bacon na frigideira e mexer, caso esteja muito seco, acrescer um pouco de água. Uma vez pronto, colocar a metade da mistura num processador e pulsar por alguns segundos. Voltar com o restante do bacon e misturar para ficar com consistência de geleia. Colocar sobre o hambúrguer com queijo cheddar, pão brioche e servir.

Fonte: Let’s Eat