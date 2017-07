Frigideira em todas as ocasiões

Você com certeza usa sua frigideira no dia a dia para fritar ou grelhar alimentos. Mas sabia que o utensílio pode ir muito além? A frigideira é superútil na cozinha e pode ser usada para preparar pizzas, molhos, tortas e até bolos! Claro, antes de cozinhar é preciso seguir alguns cuidados.

Tortinha de frigideira

Ingredientes

10 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 ovo

1 colher (chá) de fermento químico

1 colher (sopa) de azeite

½ xícara (chá) de leite

½ colher (chá) de açafrão da terra

½ colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

Recheio

2 fatias de peito de peru

4 fatias de queijo muçarela

25g de queijo branco

Salsinha

Modo de preparo

Em uma tigela ou liquidificador, adicione a farinha de trigo, azeite, ovo, leite, sal, açafrão e misture muito bem. Junte o fermento e mexa até ficar homogêneo. Em um pote separado, misture os ingredientes do recheio que devem estar todos bem picadinhos. Em uma frigideira pequena e anti-aderente adicione um fio de azeite para untar, ligue em fogo baixo e adicione metade da massa. Espalhe o recheio e cubra com o restante da massa. Coloque uma tampa e deixe fritar por cerca de 15 minutos e depois vire para fritar do outro lado.

Pizza de frigideira

Ingredientes

1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

1 ovo

2 colheres (sopa) de margarina em temperatura ambiente

1 colher (sobremesa) de fermento em pó

1 colher (café) de sal

Recheio a gosto

1 xícara (chá) de molho de tomate

Orégano e manjericão a gosto

Modo de preparo

Misture o ovo, a margarina, o sal e o fermento. Junte a farinha aos poucos até desgrudar das mãos e virar uma bola. Abra a massa bem fininha com o rolo de macarrão e corte os discos do tamanho da sua frigideira. Coloque o disco na frigideira antiaderente e mantenha tampada em fogo baixo até dourar a parte de baixo (uns 5 minutos). Tire do fogo, vire a massa, coloque um pouco de molho de tomate e o recheio, volte para o fogo (tampada) por mais uns 3 a 5 minutos, até dourar e derreter o queijo do recheio. Está pronta para servir.

Talharim com camarões

Ingredientes

300g de camarão (limpo)

½ colher (sopa) de alho (picado)

5 colheres (sopa) de azeite

1 tomate picado (100g)

Manjericão a gosto

1 sachê de molho de tomate sabor manjericão

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

400g de talharim

Modo de preparo

Cozinhe o talharim conforme instruções do fabricante e reserve. À parte, em uma frigideira funda e larga, leve o azeite para aquecer. Em fogo alto, adicione o alho e os camarões para refogar muito rapidamente. Abaixe o fogo, acrescente o tomate, o manjericão, o molho de tomate e cozinhe, mexendo de vez em quando, por mais 5 minutos. Tempere com sal e pimenta. Coloque o macarrão na frigideira, mexa e sirva imediatamente.

Pão de queijo de frigideira

Ingredientes

8 colheres (sopa) cheias de farinha de trigo

8 colheres (sopa) cheias de polvilho azedo

5 colheres (sopa) de óleo

1 colher (chá) rasa de sal

1 ovo

200 ml de água

1 colher (sobremesa) de fermento químico

1 pacote (50g) de queijo parmesão ralado

Requeijão em bisnaga para rechear

Modo de preparo

Misture os ingredientes secos da massa, acrescente o ovo misturado com a água e o óleo. Aqueça uma frigideira antiaderente e, quando estiver quente, abaixe o fogo e frite a massa às colheradas, espalhando-a com as costas da colher ou deixando as colheradas separadas (assim fará pãezinhos). Não precisa untar a forma. Deixe o fogo no mínimo e tampe a frigideira para cozinhar o pão por igual. Após 1 minuto, veja se já está opaca a massa, para poder ser virada. Se fez o pão bem espalhadinho, vire-o com a espátula, espere uns 20 segundos, corte-o ao meio na frigideira mesmo com a espátula, pressionando-o e recheie uma das metades com o requeijão, dobre e deixe dourar.

Bolo de frigideira

Ingredientes

2 ½ xícaras de farinha de trigo

1 ovo

1 xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de margarina

1 colher (sobremesa) de fermento

1 xícara (chá) de coco ralado (opcional)

Gotas de baunilha

Modo de preparo

Use uma travessa de fazer massa de bolo, coloque a margarina na travessa, em seguida o açúcar, mexa bem até virar um glacê. Em seguida, adicione o leite, a farinha (aos poucos) e misture bem. Coloque o ovo, o coco e a baunilha, faça uma massa tipo de bolo. Por último o fermento, aqueça uma frigideira antiaderente com um fio de óleo. Use o fogo bem baixo, coloque a massa na frigideira e faça discos de massa. Tampe a frigideira e vire a massa, pode parecer com panquecas.

Dica. Sirva com margarina, geleia, doce de leite ou mel.

