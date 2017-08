Fricassê: receita francesa ganha espaço na mesa do brasileiro

Creme de milho

1 lata de milho escorrido

1 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de maisena

2 colheres (sopa) de manteiga

2 pimentões picados (um amarelo e um vermelho)

Sal a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Aqueça uma panela, em fogo médio, coloque a manteiga, frite a cebola e o alho até murchar. Adicione o lombo, o tomate, o cheiro-verde, sal, pimenta a gosto e os pimentões. Refogue por 3 minutos. Desligue e reserve. Para o creme de milho, bata o milho, o leite e a maisena no liquidificador até ficar cremoso. Aqueça uma panela, em fogo médio, coloque a manteiga, o creme de milho, tempere com sal e cozinhe, mexendo até engrossar. Em um refratário untado, coloque o refogado de lombo, espalhe o requeijão e cubra com o creme de milho. Polvilhe com o parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos. Polvilhe com batata palha e sirva em seguida.

Fonte: Gi Salles Buffet Foto: Divulgação

Fricassê de frango cremoso

Ingredientes

1 lata de creme de leite com o soro

1 lata de milho verde sem a água

1 copo de requeijão cremoso

2 peitos de frango cozido e desfiado

200g de muçarela fatiada

Azeitona verde picada a gosto

1 pacote de batata palha

1 colher de manteiga

1 cebola picada em cubinhos

Modo de preparo

Cozinhe o peito de frango como de costume, desfie e reserve. Em uma frigideira refogue a cebola na manteiga, acrescente o frango desfiado, deixe refogar um pouco e desligue. No liquidificador bata o milho, o requeijão e o creme de leite. Junte o creme do liquidificador com o frango desfiado, as azeitonas, corrija o sal, se necessário, mexa no fogo até ficar com uma textura espessa. Coloque o refogado numa assadeira, cubra com muçarela e espalhe a batata palha por cima. Leve ao forno até borbulhar. Sirva o fricassê com arroz branco.

Fonte: Receita de Vovó (site) Foto: Divulgação

Fricassê de legumes

Ingredientes

1 lata de milho-verde

1 copo de requeijão cremoso (200g)

100g de azeitona (sem caroço)

2 berinjelas grelhadas

1 lata de creme de leite

200g de muçarela fatiada

100gde batata palha

1 xícara (chá) de água

1 pitada de sal

Modo de preparo

Para fazer um fricassé de legumes com creme de leite, comece por cortar as berinjelas previamente grelhadas em tiras finas. Reserve. Bata o milho, o requeijão, a água e o creme de leite no liquidificador. Coloque a mistura em uma frigideira e refogue com as tiras de berinjela grelhada, uma pitada de sal e as azeitonas. Deixe cozinhar até engrossar. Transfira o refogado para uma assadeira e cubra com o queijo muçarela. Espalhe a batata palha por cima e asse no forno médio até borbulhar. Sirva o fricassé de legumes com creme de leite com arroz branco e está pronto a comer.

Fonte: Cybercook (site) Foto: Divulgação

Fricassê de camarão

Ingredientes

1 kg de camarão limpo

Sal e pimenta a gosto

1 limão

Azeite

1 cebola grande ralada

Alho picado

3 tomates sem pele picados

Salsinha e cebolinha

1 lata de molho Pomarola

1 lata de creme de leite (200 ml)

1 lata de milho

Queijo ralado a gosto

2 copos de requeijão

250g de queijo muçarela picada

Batata palha

Modo de preparo

Lave o camarão e tempere com sal, pimenta e limão. Reserve por um tempo para o tempero penetrar. Refogue no azeite a cebola ralada, o alho picado, os tomates, a salsinha e a cebolinha. Acrescente o camarão e o molho. Misture e deixe cozinhar por uns 5 minutos ou até o camarão ficar todo rosado. Reserve. Bata no liquidificador, o milho com creme de leite e queijo ralado. Em uma travessa espalhe o requeijão cremoso, o molho de camarão e, em seguida, jogue o creme batido por cima. Cubra com muçarela. Leve ao forno para gratinar. Sirva ainda quente acompanhado de arroz branco e batata palha

Dica. Se for de sua preferência acrescente palmito e/ou champignon ao molho de camarão.

Fonte: Tudo Gostoso (site) Foto: Divulgação

Fricassê de carne moída e requeijão

Ingredientes

400g de carne moída

1 pacote de 100g de azeitonas em conserva sem caroço

½ lata de creme de leite

1 copo de requeijão

1/2 cebola picada

1 pacote de 200g de batata palha

200g de muçarela fatiada

Tempero a gosto

Modo de preparo

Tempere a seu gosto e cozinhe a carne moída. Após cozida, separe a carne do caldo (é necessário durante a separação que a carne fique bem seca) e deixe esfriar. Bata no liquidificador o caldo, o requeijão, a cebola, o creme de leite e a azeitona (caso você não goste de azeitona pode trocar a mesma quantidade por milho-verde). Em uma travessa, misture a carne com a batata palha e despeje, por cima, o creme. Cubra com muçarela. Leve ao forno por cerca de 15 minutos.