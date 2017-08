Farofa tem o gostinho do Brasil

Prato tipicamente brasileiro, a farofa é uma das receitas mais adoradas e consumidas no País. E não é para menos: são inúmeras variações, tornando-a um ótimo recurso para compor diferentes cardápios. Seja nos almoços de domingo, com a família reunida, ou em jantares mais elegantes, a farofa é sempre um bom acompanhamento e pode conter diversos ingredientes diferentes, como linguiças, feijão, toucinho, torresmo, bacon e azeite de dendê.

Para todos os gostos

– Uma das farofas mais típicas é que leva a mistura de linguiça, cebola, cominho e toucinho ou torresmo à farinha de mandioca;

– Uma boa variação da receita é misturar manteiga à farinha de mandioca. Essa farofa pode ser usada como recheio para aves assadas;

– Também bastante conhecida é a farofa de feijão. A mistura leva feijão cozido e escorrido, temperado com toucinho e cebola;

– A farofa carioca é mais “recheada” e leva rodelas de ovos cozidos, azeitonas, linguiça picada e até fatias de lombo. Pode ser usada até como prato principal;

– A farofa de azeite de dendê é uma das mais famosas da Bahia e evoca os ancestrais africanos. Essa farofa pode ser um pouco mais molhada, dependendo da quantidade de azeite usada. Foto: Fotolia

Farofa de linguiça com ervas

Ingredientes

1 embalagem de bacon em cubos Sadia

2 gomos de Linguiça Guanabara Fina cortados em rodelas

1 xícara (chá) de manteiga

2 cebolas descascadas e picadas em cubos

4 dentes de alho descascados e picados

2 cenouras descascadas e raladas

2 xícaras (chá) de farinha de mandioca torrada

2 xícaras (chá) de ervas frescas picadas (salsinha, cebolinha, manjericão, tomilho)

1 xícara (chá) e uvas-passas brancas

Sal a gosto

Pimenta-do-reino preta a gosto

1 xícara (chá) de castanhas do Brasil picadas

Modo de preparo

Em uma panela, doure o bacon em sua própria gordura; junte as linguiças e refogue. Acrescente a manteiga, a cebola e o alho e refogue um pouco mais. Junte as cenouras e vá adicionando a farinha de mandioca aos poucos, mexendo. Coloque as ervas, as uvas passas e tempere com sal e pimenta.

Finalize salpicando as castanhas do Brasil. Sirva.

Fonte: Sadia Foto: Fotolia

Farofa de flocão de milho com banana d’água

Ingredientes

500g de flocos de milho

5 bananas d’água picadas

2 colheres (sopa) de manteiga

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira, derreta duas colheres (sopa) de manteiga. Acrescente as bananas para fritar e não mexa, até que comecem a grudar no fundo da panela. Use a colher para desgrudar. Acrescente os flocos de milho, tempere com sal e mexa devagar, apenas para misturar com a banana. Quando estiver quente, está pronto para servir.

Fonte: GNT Foto: Fotolia

Farofa fria

Ingredientes

1 cebola grande picadinha

5 tomates picados

5 ovos cozidos picados

300g de azeitonas verdes picadas

1 pimenta dedo-de-moça sem sementes picadinhas

Salsinha, cebolinha e manjericão a gosto

Suco de 2 limões

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Orégano

Cheiro-verde

3/4 de copo de azeite de oliva

3/4 de copo de óleo

4 copos de farofa (de mandioca) pronta de sua preferência

2 copos de farinha de milho

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a cebola, o tomate, os ovos, as azeitonas e o cheiro-verde. Tempere com limão, sal, pimenta e orégano. Coloque os óleos e, por último, as farinhas, misture bem. Prove o sal e leve à geladeira antes de servir.

Fonte: Tudo Gostoso Foto: Fotolia

Farofa de feijão fradinho

1 pacote de feijão fradinho

200g de paio

200g de linguiça calabresa

200g de bacon

200g de linguiça defumada

1 cebola grande picada

1 pimentão picado

2 tomates picados

Alho picado a gosto

Cheiro-verde à vontade

Farinha de mandioca grossa (para a farofa)

Modo de preparo

Coloque de molho em água fervente o feijão por cerca de 20 minutos. Corte em pedaços pequenos a linguiça defumada, linguiça calabresa, paio, bacon e reserve. Corte os demais ingredientes e reserve. Reserve o alho e cheiro-verde já picados. Em uma panela grande coloque o bacon, a cebola e alho até dourar. Acrescente as linguiças até dourar, deixando em fogo baixo. Leve o feijão ao fogo em panela de pressão por 10 minutos com uma pitada de sal. Retire e escorra, mantenha quente. Na panela já com os demais ingredientes dourados, acrescente a farinha até virar uma farofa, deixe bem solto. Acrescente o feijão e o cheiro-verde. Pode ser serviço com churrasco, ou só com arroz branco.

Fonte: Tudo Gostoso