Envie sua receita e ajude a fazer o Mais Sabor

Com o avanço das novas tecnologias é imperativo buscar caminhos alternativos para interagir com o leitor que consome conteúdo nas plataformas digitais. Pensando nisso, o MAIS SABOR abre, a partir de agora, um espaço exclusivo aos assinantes para publicação de receitas nas páginas virtuais do caderno.

É válido citar a temperatura do forno ou do fogo (baixo, médio ou alto) e até mesmo indicar a panela ou tamanho da forma ideal para o preparo. Algumas dicas também sempre são bem-vindas, como por exemplo, usar os ingredientes em temperatura ambiente, deixar o óleo bem quente antes de iniciar a fritura, não abrir o forno antes de meia hora para evitar que o bolo “murche” ou ainda outros macetes que fazem a diferença no resultado final.

Além das dicas e truques para os leitores acertarem no preparo da receita, também é interessante que você indique a bebida ideal para degustar com o prato sugerido. Seja vinho (branco, tinto ou rosê), cerveja (especial ou comum), caipirinha, chá (da erva que melhor harmoniza com a receita ou a que você mais gosta), cappuccino… Lembrando que sugerir a bebida não é obrigatório, mas os leitores certamente irão adorar saber qual é a sua opinião. E tem mais: se a receita que você escolher for do prato principal (uma carne assada, por exemplo), poderá indicar um ou mais acompanhamentos (salada, arroz a grega…).

O QUE NÃO PODE FALTAR:

– Nome completo ou pseudônimo de quem está indicando a receita

– Profissão

– Nome da receita

– Foto da receita (em boa resolução; a partir de 500KB)

– Ingredientes e a quantidade a ser usada na receita: xícara, colher (café, chá ou sopa), copo, gramas, ml…

– Modo de preparo (passo a passo de como preparar a receita)