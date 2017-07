Entre no clima julino com essas receitas

MODO DE PREPARO

Leve ao fogo baixo, o leite condensado, o açúcar e o coco ralado, mexendo sempre até desprender do fundo da panela, cerca de 15 minutos. Despeje no mármore untado e nivele com um rolo de massas também untado. Deixe esfriar e corte em quadrados.

Dicas. 1 – Caso não tenha uma superfície de mármore ou granito, você pode despejar em uma assadeira rasa, untada com manteiga. 2 – Se desejar, incremente a cocada com meia xícara (chá) de amendoim, torrado, sem pele e picado.

Fonte: Cozinha Nestlé_Sheila Oliveira Foto: Divulgação

Doce de abóbora com requeijão e gengibre

INGREDIENTES

Doce de abóbora

1 quilo de abóbora pescoço em cubos

5 cravos-da-índia

1 ½ xícara (chá) de açúcar

Creme de gengibre

1 copo de Requeijão Cremoso Nestlé®

1 colher (sopa) de gengibre ralado

MODO DE PREPARO

DOCE DE ABÓBORA. Em uma panela, coloque a abóbora com os cravos-da-índia, meia xícara (chá) de água e polvilhe o açúcar sobre toda a abóbora. Cozinhe em fogo baixo, sem mexer, por cerca de 1 hora ou até obter uma calda grossa e transparente. Reserve. CREME DE GENGIBRE. Em uma tigela, misture os ingredientes e sirva sobre o doce de abóbora cozido.

Fonte: Cozinha Nestlé_Sheila Oliveira Foto: Divulgação

Bom-bocado de mandioca moça

INGREDIENTES

1 lata de Leite Moça®

150g de coco fresco ralado

½ xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga

4 ovos

400g de mandioca crua, descascada e ralada

1 lata de Moça de Colher

MODO DE PREPARO

Em um recipiente, misture bem o leite condensado, o coco fresco, o açúcar, a manteiga, os ovos e a mandioca. Coloque forminhas de papel dentro de formas para empada e distribua a massa entre elas. Leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até dourar a superfície. Retire do forno e deixe esfriar. Coloque o Moça de Colher em um saco de confeitar com bico pitanga e decore os bom-bocados. Sirva.

Dicas. 1 – Os 400g de mandioca ralada equivalem a meio quilo de mandioca inteira, com casca. 2 – Você pode colocar a massa em forminhas de empada, untadas com manteiga e polvilhadas com açúcar. 3 – Se desejar, desenforme os bons-bocados ainda mornos e regue-os com meia xícara (chá) de leite de coco misturado a meia xícara (chá) de coco ralado.

Fonte: Cozinha Nestlé_Sheila Oliveira Foto: Divulgação

Arroz doce com amêndoas e laranja

INGREDIENTES

1 xícara (chá) de arroz

2 cravos-da-índia

1 pedaço grande de canela em pau

1 lata de Leite Moça®

1 xícara (chá) de suco de laranja

4 colheres (sopa) de amêndoas bem trituradas

MODO DE PREPARO

Em uma panela grande, misture o arroz, os cravos, a canela e 1 litro de água fria e leve ao fogo até ferver. Abaixe o fogo e deixe cozinhar até que fique macio (cerca de 15 minutos). Junte o leite condensado, o suco de laranja e as amêndoas, mexa bem e cozinhe por cerca de 5 minutos, para encorpar e tomar gosto. Sirva morno ou frio.

Dica. 1 – No momento de servir decore com canela em pau e gomos de laranja.

Fonte: Cozinha Nestlé_Iara Venanzi Foto: Divulgação

Churros assados com doce de leite

INGREDIENTES

Recheio

1 lata de Leite Moça® Light

Churros

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

½ colher (chá) de sal

3 colheres (sopa) de manteiga

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 xícara (chá) de farinha de trigo

2 ovos

Para polvilhar

½ xícara (chá) de açúcar

1 colher (chá) de canela em pó

MODO DE PREPARO

RECHEIO. Retire o rótulo e o excesso de cola da lata de leite condensado, coloque-a fechada em uma panela de pressão e adicione água suficiente para cobri-la. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 15 minutos (contados após início da fervura). Espere sair toda a pressão, abra a panela, retire a lata com cuidado e deixe-a esfriar antes de abri-la. Transfira o conteúdo para um recipiente e misture para ficar homogêneo. Reserve. CHURROS.

Em uma panela, misture o açúcar mascavo, o sal, a manteiga, a essência de baunilha e 1 xícara (chá) de água. Leve ao fogo até a mistura começar a ferver. Apague o fogo e adicione a farinha de trigo, de uma vez, mexendo vigorosamente com uma colher de cabo longo. Junte os ovos ligeiramente batidos e misture tudo até ficar homogêneo. Transfira a massa para um saco de confeitar com bico frisado pequeno. Forre 2 assadeiras com papel-manteiga e unte-os com manteiga. Desenhe os minichurros sobre a assadeira, deixando um espaço de cerca de 2 centímetros entre eles. Asse em forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos. Retire do forno e passe-os ainda quentes pela mistura de açúcar e canela em pó. Sirva-os acompanhados do doce de leite reservado.

Dica. Se desejar deixe o doce de leite mais firme, cozinhando-o por 30 minutos, e use para rechear os churros.

Fonte: Cozinha Nestlé_Iara Venanzi Foto: Divulgação

Cajuzinho de colher e fondue junino

INGREDIENTES

Receita base

1 (lata) de Moça Doceria Chocolate Cremoso

Cajuzinho de colher

3 colheres (sopa) de amendoim sem sal e sem pele, torrado e triturado

Para decorar

Amendoim

Fondue junino

2 fatias de gengibre

1 canela em pau

2 cravos

2 pedaços de casca de laranja

MODO DE PREPARO

RECEITA BASE. Divida na metade do Moça Doceria Chocolate Cremoso e reserve. CAJUZINHO DE COLHER. Em um recipiente, coloque metade do Moça Doceria e o amendoim. Misture até ficar homogêneo. Distribua em copinhos, decore com amendoim e sirva.

FONDUE JUNINO. Em uma panela pequena, coloque todos os ingredientes com meia xícara (chá) de água e deixe ferver, em fogo médio, por cerca de 5 minutos. Passe por uma peneira e misture o chá formado com metade do Moça Doceria. Misture até ficar homogêneo. Coloque em um recipiente, ou distribua em copinhos e sirva, quente ou frio, com espetinhos de frutas ou pipoca.

Fonte: Cozinha Nestlé_Marcelo Resende Foto: Divulgação

Pé de moça cremoso e salaminho de chocolate junino

INGREDIENTES

Receita base

1 lata de Moça Doceria Brigadeiro

Pé de moça cremoso

½ xícara (chá) de amendoim sem sal e sem pele, torrado

Salaminho de chocolate junino

½ pacote de Biscoito de Maisena Tostines® quebrado grosseiramente

MODO DE PREPARO

RECEITA BASE. Divida na metade o Moça Doceria Brigadeiro e reserve. PÉ DE MOÇA CREMOSO. Em um recipiente coloque metade do Moça Doceria e o amendoim. Misture até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente refratário quadrado ou retangular, untado com manteiga. Leve à geladeira por cerca de 2 horas ou até firmar bem. Corte em quadrados (2 x 3 cm), passe no açúcar de confeiteiro, e sirva. SALAMINHO DE CHOCOLATE JUNINO. Em um recipiente, misture metade do Moça Doceria com o biscoito até ficar homogêneo. Reserve. Abra um pedaço de papel-alumínio e cubra com plástico-filme. Coloque o Doceria com o biscoito próximo a uma das laterais maiores, e enrole modelando no formato de um salame. Leve à geladeira por cerca de 2 horas ou até firmar bem. Corte em rodelas e sirva.

Fonte: Fonte: Cozinha Nestlé_Marcelo Resende Foto: Divulgação

Espetinho de frutas de chocolate

INGREDIENTES

Espetinhos

½ xícara (chá) de manga em cubos

16 morangos pequenos

16 uvas Thompson

Cobertura

½ tablete de Chocolate Nestlé Classic® Meio Amargo

MODO DE PREPARO

ESPETINHOS. Em mini palitos para churrasco, coloque, com cuidado um cubinho de manga, um morango e uma uva. Reserve.

COBERTURA. Em um recipiente, coloque o Chocolate Classic e leve ao micro-ondas, em potência média, por 1 minuto. Misture bem e adicione 1 colher (sopa) de água, até obter uma mistura homogênea. Transfira a mistura para um saco de confeitar, e corte uma ponta bem pequena. Em uma travessa, forrada com papel manteiga, coloque os espetinhos lado a lado, e faça riscos com o chocolate sobre todas as frutas. Leve para gelar por 10 minutos, e então vire os espetinhos para fazer os riscos do outro lado. Retorne para a geladeira por mais 10 minutos. Sirva.

Fonte: Cozinha Nestlé_Carol Gherardi