Entenda a importância dos grãos na alimentação do dia a dia

Fontes de nutrientes, vitaminas e fibra, os grãos inteiros devem fazer parte da dieta diária, assim como as frutas e verduras. Milho, trigo, centeio, aveia e arroz são gêneros que estão presentes na mesa das famílias que se preocupam com uma alimentação balanceada.

“Não é necessário consumi-los em seu estado natural para aproveitar todos os seus benefícios. É possível triturá-los, parti-los ou moê-los para converter em farinha, biscoitos e outros alimentos. Isso sim, o produto final deve conter a mesma composição nutricional do grão original”, explica Juan Carlos Peréz, da AC McgarryBowen.

Segundo ele, na hora de comprar alimentos como pão ou massa é importante que o consumidor confira se foram elaborados com grãos inteiros, “isso fará sua alimentação mais completa e nutritiva”, assegura. Foto:

Confira os principais grãos e os seus benefícios para a saúde:

MILHO

Ingrediente versátil e usado em uma grande variedade de receitas, o milho é rico em antioxidantes, carotenoides e aporta 10 vezes mais quantidade de vitamina A quando comparado a outros grãos.



TRIGO

Inteiro ou integral o trigo é considerado um dos alimentos de origem vegetal mais completos que há por conta de sua alta quantidade de minerais como o potássio, fósforo, magnésio, ferro e zinco. O alimento contribui com a redução do colesterol, reduz o risco de infartos, além de ajudar a manter os níveis de glicose adequados ao organismo e a controlar o peso. Apesar de todos esses benefícios, o trigo contém glúten, uma proteína presente também na cevada, centeio e na aveia (responsável pela elasticidade da massa), que pode provocar intolerância (doença celíaca) em um grupo de pessoas.

ARROZ

Originário da Ásia o grão é a base de muitos pratos ao redor do mundo. O ideal é substituir o arroz branco pelo integral ganhando em minerais, vitaminas (como a vitamina E) e fibra.

AMARANTO

Previne o câncer, controla o colesterol e ajuda a emagrecer. O amaranto, cultivado em grande escala na América Central e América do Sul, é um excelente alimento por conter três vezes mais cálcio que outros grãos, além de ser rico em ferro, magnésio, fósforo e potássio. É apontado como o único grão com vitamina C e um dos alimentos de origem vegetal com maior valor proteico por causa da lisina (aminoácido difícil de encontrar em outros grãos).

AVEIA

Importante fonte de um tipo único de fibra, a beta-glucano, essencial na redução do colesterol alto. A aveia também é rica em antioxidantes, contém aminoácidos que estimulam o fígado para depurar os compostos pesados do organismo e ajuda a regular o nível de açúcar no sangue.

Fonte: AC McgarryBowen