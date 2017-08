Duas receitinhas de fondue light

Inverno não precisa ser, necessariamente, sinônimo de abusos gastronômicos. Embora nesta época do ano o menu acaba ficando bem mais calórico – até porque o organismo pede alimentos que ofereçam mais energia para manter a temperatura corporal -, sempre é possível criar versões mais leves e saudáveis de receitas tradicionais. É o caso do fondue, um prato típico da estação que pode ser preparado com ingredientes lights. “O fondue é um prato que caiu no gosto dos brasileiros, principalmente nas estações mais frias, mas existem alternativas mais leves e igualmente saborosas”, garante o chef Melchior Neto, comandante da cozinha do Bistrô 558. Confira as sugestões: Foto: Divulgação

Fondue de queijo light

Ingredientes

1 dente de alho

200g de cream cheese light

200g de muçarela de búfala

400ml de leite desnatado

200g de requeijão light

200g de ricota cremosa light

1 colher (sopa) de amido de milho

Noz-moscada à gosto