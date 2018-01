Duas receitas que harmonizam massas e carnes

Molho branco

½ colher (sopa) de molho inglês

2 colheres (sopa) margarina Puro Sabor

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

1 litro de leite

Molho de tomate

3 colheres (sopa) de azeite

1 cebola

1 dente de alho

6 tomates

½ litro de polpa de tomate

1 xícara (chá) de água

Modo de preparo

RECHEIO DE PICANHA. Tempere ½ kg de picanha com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela de pressão, aqueça 3 colheres (sopa) de azeite, coloque a picanha temperada e doure bem junto com a 1 cebola e 2 dentes de alho. Acrescente ½ litro de água, 200ml de cerveja preta, 1 tablete de caldo de carne, ½ colher (sopa) de molho inglês e deixe cozinhar por 45 minutos. Retire do fogo, desfie a picanha, junte ao molho se formou e reserve. MOLHO BRANCO. Em uma panela média, aqueça 2 colheres (sopa) margarina e doure 2 colheres (sopa) de farinha de trigo. Junte 1 litro de leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Acerte o sal e tempere com a pimenta-do-reino e a noz moscada. Retire do fogo e reserve. MOLHO DE TOMATE. Em uma panela média aqueça 3 colheres (sopa) de azeite, refogue 1 cebola e 1 dente de alho, junte os 6 tomates, ½ litro de polpa de tomate e 1 xícara (chá) de água. Deixe apurar, acerte o sal e tempere com a pimenta-do-reino e o orégano. Retire do fogo e reserve. MONTAGEM. Monte a Lasanha Direto ao Forno num refratário médio (35 x 22cm). Divida o molho branco e o molho de tomate em 3 partes, as tiras de lasanha em 4 e as fatias de muçarela e o recheio de picanha em 2. Alterne as camadas de molho e massa da seguinte forma: molho branco, recheio de picanha, tiras de lasanha, molho de tomate, fatias de muçarela, tiras de lasanha, molho branco, recheio de picanha, tiras de lasanha, molho de tomate, fatias de muçarela, tiras de lasanha, molho branco, molho de tomate e finalmente queijo parmesão ralado. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (200ºC) por 25 minutos. Para dourar a superfície, retire o papel-alumínio 5 minutos antes de finalizar o tempo. Retire do forno e espere 5 minutos antes de servir.

Rendimento: 6 porções

Fonte: Basilar Foto: Divulgação

Espaguete ao molho de tomate com carne

Ingredientes

1 embalagem de Espaguete Basilar cozido “al dente”

1 berinjela (pequena) cortada em cubos

Sal a gosto

2 colheres (sopa) de margarina

5 tomates maduros (sem sementes) picados

2 colheres (sopa) de cebola picadinha

2 dentes de alho picadinhos

2 colheres (sopa) de óleo

300g de carne (coxão mole, alcatra ou outra de sua preferência) em cubos

1 cenoura (pequena) em cubinhos

1 talo de salsão picado

1 colher (sopa) de orégano

Modo de Preparo

Refogue rapidamente a berinjela na margarina. Tempere com sal e reserve. Bata no liquidificador o tomate com 1 xícara (chá) de água. Reserve. Doure a cebola e o alho no óleo. Junte a carne, o sal, a pimenta e refogue bem. Acrescente o tomate reservado e cozinhe até reduzir um pouco. Junte a cenoura, o salsão e cozinhe por mais alguns minutos. Junte a berinjela reservada e o orégano. Coloque sobre o espaguete e sirva a seguir.

Rendimento: 6 porções

Fonte: Basilar