Duas receitas doces com feijão

Massa

500g de trigo (sem adição de fermento)

2 copos (americanos) de açúcar

2 ovos

2 colheres (sobremesa) de fermento em pó

1/3 copo (americano) de óleo

1 copo de água

Modo de preparo

FEIJÃO. Deixe o feijão azuki de molho e depois cozinhe como o feijão comum. Bata no liquidificador até virar uma pasta, colocando água o quanto for necessário. Em seguida, coloque a pasta num saco e esprema para tirar toda a água. Leve essa pasta ao fogo numa panela grande, acrescentando o açúcar. Cozinhe por 20 minutos ou até aparecer o fundo da panela, mexendo sempre com uma colher de pau. Quando esfriar, faça os bolinhos (do tamanho de brigadeiros). A receita rende cerca de 70 unidades médias ou 90 pequenas. Pode ser congelado. MASSA. Misture açúcar e ovos, mexendo bem. Coloque óleo e misture; acrescente trigo e fermento peneirados, misturando água aos poucos e mexendo sempre. Deixe a massa descansar por 30 minutos. MONTAGEM. Numa superfície coberta de trigo, divida a massa em várias partes, alongue cada uma delas e corte em pedaços pequenos, suficientes para cobrir o recheio. Fazer os bolinhos, colocando o recheio de feijão e fechando a massa. Coloque para assar ou cozinhe no vapor sempre por 40 minutos. Atenção: deixe a parte fechada para baixo quando colocar na forma ou na panela a vapor.

DICAS. 1 – Se escolher cozer a vapor, prepare um tecido limpo e fino no fundo da panela e coloque os bolinhos em cima. Isso evitará que o vapor encharque os bolinhos. 2 – Se preferir mais doce, aumente 3 colheres (sopa) de açúcar e diminua a quantidade de água para 4/5 copo). O ideal é que a massa fique lisa, mas consistente o suficiente para manusear com facilidade. 3 – O feijão azuki é rico em zinco, cobre e magnésio, nutrientes importantes para a saúde dos ossos.

Fonte: Célia Sayuri Yano – site Culinária Japonesa Foto: Fotolia

Brigadeiro de feijão-preto

Ingredientes

100g de feijão preto

400g de leite condensado

40g de manteiga

30g de cacau em pó

Modo de preparo

Em uma panela de pressão cozinhe o feijão-preto sem nenhum tempero, até ficar al dente. Triture no liquidificador para virar uma pasta. Reserve. Em uma panela, coloque o leite condensado, a manteiga, o cacau e a pasta de feijão. Cozinhe até o doce começar a soltar do fundo da panela. Faça as tradicionais bolinhas ou sirva em taças individuais (opção mais viável por conta da textura da massa).

Fonte: site Comida e Receitas