Dois dias de dieta detox para limpar o organismo

Para quem consumiu bebida alcoólica acima da média e deu aquela exagerada, o especialista reforça a necessidade de apostar em um cardápio desintoxicante e de baixo índice glicêmico, que limpa o organismo e ajuda a perder medidas. “Evite carne vermelha, alimentos ricos em sódio, laticínios, glúten, aditivos, corantes, conservantes, adoçantes, açúcares, cereais refinados e álcool”, diz. A indicação é consumir vegetais, frutas, leguminosas e grãos integrais, peixes e aves. As gorduras boas, como aquelas encontradas em castanhas e no azeite extravirgem, também estão liberadas.

Primeiro Dia

Ao acordar:

1 copo (200 ml) de água misturado com suco de 1/2 limão sem açúcar e sem adoçante.

Café da manhã:

Suco detox feito com 1 banana média, suco de 2 laranjas, 1 fatia média de mamão, 1 colher (sopa) de linhaça e 1 copo (200 ml) de água filtrada. Bata no liquidificador e beba sem açúcar e sem adoçante.

Lanche da manhã:

Suco detox feito com 1 folha de couve-manteiga, suco de 1 limão, 1 fatia média de abacaxi, 1 copo (200 ml) de água e 1 lasca de gengibre. Bata tudo no liquidificador e beba sem açúcar e sem adoçante.

Chá da manhã:

1 xícara de chá de capim-limão.

Almoço:

1 prato (fundo) de sopa detox (confira receita).

Lanche da tarde (1):

1 copo grande (250 ml) de suco de acerola batido com morango sem açúcar e sem adoçante.

Chá da tarde:

1 xícara (chá) de hibisco com cravo

Lanche da tarde (2):

Suco feito com 1 cenoura com casca, 1/4 de copo (50 ml) de suco de maracujá concentrado, 1 fatia média de abacaxi, 1 colher (sopa) de quinua em focos, 1 pitada de canela em pó e 1 copo (200 ml) de água filtrada. Bata tudo no liquidificador e beba sem açúcar e sem adoçante.

Jantar:

1 prato (fundo) de sopa detox

Ceia:

1 copo (200 ml) de água de coco.

Segundo Dia

Ao acordar:

1 copo (200 ml) de água com suco de 1/2 limão sem açúcar e sem adoçante.

Café da manhã:

Shake feito com 1 copo grande (250 ml) de leite de soja light, 3 ameixas secas, 1 fatia média de mamão, 1/2 maçã com casca e 1 colher (sopa) de aveia em flocos. Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba sem açúcar e sem adoçante.

Lanche da manhã:

Suco detox feito com 1 xícara (chá) de melancia, 1 copo grande (250 ml) de água de coco, suco de 1 limão e 6 folhas de hortelã. Bata tudo no liquidificador e beba sem açúcar e sem adoçante.

Chá da manhã:

1 xícara de chá de capim-limão.

Almoço:

1 prato (fundo) de sopa detox.

Lanche da tarde (1):

1 copo (200 ml) de suco de maçã natural com gotas de limão sem açúcar e sem adoçante.

Chá da tarde:

1 xícara de chá de hibisco com cravo.

Lanche da tarde (2):

Suco diurético feito com 1 copo grande (250 ml) de chá verde gelado, 1 fatia grossa de melão, 1 maçã com casca, suco de 1 limão e 3 folhas de capim-limão fresco. Bata tudo no liquidificador, coe e beba sem açúcar e sem adoçante.

Jantar:

1 prato (fundo) de sopa detox.

Ceia:

1 copo (200 ml) de água de coco. Foto: Fotolia

Sopa detox de abóbora

Ingredientes:

½ abóbora japonesa descascada e picada

1 cebola picada

3 dentes de alho

1 pedaço de gengibre picado

Água fervente

Azeite extravirgem

2 colheres (sopa) de óleo

1 colher (chá) de sal

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo:

Numa panela funda, aqueça o óleo e refogue o alho e a cebola. Junte a abóbora picada e refogue mais um pouco. Acrescente o gengibre picado e refogue mais um pouco. Coloque a água fervente até cobrir todos os ingredientes. Cozinhe até a abóbora começar a desmanchar. Retire do fogo, espere amornar. Bata no liquidificador até conseguir uma consistência homogênea. Coloque a mistura novamente na mesma panela e leve ao fogo para aquecer, cerca de 3 minutos. Sirva com um fio de azeite.

Fonte: Alexander Gomes de Azevedo

Sopa detox verde

Ingredientes:

½ maço de espinafre

½ talo de salsão

½ maço de escarola

½ maço de salsa

½ maço de acelga

½ abóbora japonesa

1 beterraba

1 abobrinha

1 chuchu

1 dente de alho picado

2 colheres (chá) de sal

1 colher (chá) de azeite extravirgem

1 litro de água

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela refogue o alho no azeite. Acrescente a água e deixe ferver. Junte os demais ingredientes e misture bem. Deixe cozinhar por cerca de 30 minutos em fogo médio. Quando os legumes estiverem macios, desligue o fogo, adicione o sal e a pimenta do reino. Espere a sopa fica morna e bata tudo no liquidificador. Sirva polvilhando orégano a gosto. Foto: Fotolia

Sopa detox de cenoura e abobrinha

Ingredientes:

2 cenouras médias

2 abobrinhas pequenas

1 brócolis

½ dente de alho

½ cebola ralada

1 xícara (chá) de couve manteiga

1 xícara (café) de manjericão picado

1 colher (sopa) de azeite

Mix de gergelim para decorar

Pimenta branca e sal a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela com água fervente (suficiente para cobrir os alimentos), coloque a abobrinha, a cenoura e o brócolis e deixe cozinhar. Em outra panela refogue a cebola ralada, o manjericão picado e o alho. Depois bata a abobrinha e o brócolis cozido no liquidificador junto com a couve e o azeite. Coloque a mistura na panela com o refogado e adicione sal e pimenta branca a gosto. Sirva enfeitado com o mix de gergelim.

Fonte: Dicas de Mulher