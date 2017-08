Diga não ao desperdício de comida!

Porém, o que muitas pessoas não sabem é que muito daquilo que vai parar no lixo poderia ser reutilizado dentro da própria cozinha, em receitas saudáveis e saborosas. Segundo a professora de gastronomia Vânia Claudia Barros Monteiro, do Ceunsp (Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio), na maioria dos casos, o brasileiro ainda não sabe como utilizar legumes, verduras e frutas em sua totalidade.

O Brasil é um dos dez países que mais desperdiçam alimentos no mundo, de acordo com a coordenadoria de Mudanças Climáticas do WRI (World Resources Institute), uma instituição de pesquisa internacional. Anualmente, são jogados no lixo cerca de 41 mil toneladas de alimentos, em vários ciclos de perdas, desde a colheita no campo até a venda aos consumidores, em feiras livres e supermercados.

Dicas para sua cozinha

– Atenção na hora da compra: escolha bem os alimentos que vai levar para casa, evitando adquirir mais do que a quantidade a ser consumida durante o período.

– Guarde os alimentos em locais adequados, como geladeira, freezer ou mesmo em temperatura ambiente. Isso faz com que eles durem mais.

– Cascas, talos e sementes são ingredientes capazes de produzir receitas deliciosas, assim como as aparas de carne, que podem se tornar excelentes caldos para sopas, arroz, feijão e guisados.

– No reaproveitamento, legumes podem se transformar em farofas, bolinhos, gratinados ou recheios de tortas; o excedente do feijão, uma sopa ou feijão-tropeiro; e o pão amanhecido, torradas para acompanhar o caldo de feijão ou doces como rabanada ou pudim. Foto: Fotolia

Tempurá de cascas de legumes

Ingredientes

150g de talos de couve

150g de casca de batata

150g de talos de folhas de beterraba

150g de talos de folhas de cenoura

150g de cebola

1 xícara (chá) de farinha de milho flocada (branca)

1 xícara (chá) de farinha de trigo

Sal

Temperos a gosto (pimenta-do-reino, orégano, salsinha, cebolinha)

3 xícaras (chá) de água bem gelada

Modo de preparo

Lave os legumes, corte os talos (cerca de 8 cm de comprimento) e descasque as batatas, corte a cebola em formato de meia lua, acrescente o sal e os temperos a gosto. O sal desidrata os legumes, por isso deixe descansar por 30 minutos, em seguida coloque as farinhas até ficar com aparência de farofa úmida. Coloque a água bem gelada aos poucos e mexa com 2 garfos. As porções precisam ser preparadas aos poucos, pois a massa vai ficando muito mole com o passar do tempo. Frite em porções pequenas e achatadas. Se preferir os talos da couve mais macios, eles podem ser cozidos por 4 minutos antes de empanar para fritar.

Fonte: Ceunsp Foto: Fotolia

Bolinho de arroz

Ingredientes

2 xícaras (chá) de sobras de arroz

2 ovos

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

4 colheres (sopa) de maisena

Sal a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma vasilha, coloque o arroz, os ovos, a farinha, a maisena e sal. Misture com um garfo, amassando levemente. Com ajuda de duas colheres (sopa), modele os bolinhos e frite, aos poucos, em óleo quente, até dourarem. Escorra em papel toalha e sirva em seguida.

Fonte: Guia da Cozinha Foto: Fotolia

Doce de casca de laranja

Ingredientes

Cascas de 2 laranjas

2 colheres (sopa) de açúcar

2 colheres (sopa) de farelo de trigo torrado

Modo de preparo

Corte as cascas em tirinhas de meio centímetro e deixe de molho, trocando a água a cada duas horas, até perderem o amargo. Derreta o açúcar no fogo e acrescente as cascas já enxutas. Quando começar a engrossar a calda, acrescente o farelo de trigo. Mexa até açucarar. Deixe esfriar e guarde em latas.

Fonte: Sicoob Foto: Fotolia

Torta de casca de banana

Ingredientes

Massa

Cascas de 4 bananas

2 ovos

2 xícaras (chá) de leite

2 colheres (chá) de margarina

3 xícaras (chá) de açúcar

3 xícaras (chá) de farinha de rosca

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo

Lave bem as cascas das bananas. Bata as claras em neve e deixe descansar na geladeira. Bata no liquidificador as gemas, o leite, a margarina, o açúcar e as cascas das bananas. Despeje essa mistura em uma vasilha e acrescente a farinha de rosca. Mexa bem. Por último, misture delicadamente as claras em neve e o fermento. Despeje em uma assadeira untada com margarina e farinha. Leve ao forno médio preaquecido por cerca de 40 minutos.

Fonte: NDays