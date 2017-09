Dieta alcalina favorece a saúde, evita fadiga e previne contra o câncer

A dieta alcalina é baseada em alimentos que contribuem para o equilíbrio do organismo, ou seja, mantê-lo o mais alcalino possível, e reduzir a ingestão de alimentos que produzam carga ácida e, por consequência, deixam o pH do corpo mais ácido. Pouca gente sabe, mas o fator pH do organismo pode causar uma série de transtornos para a saúde quando em desequilíbrio. A acidez elevada do corpo, por exemplo, favorece o surgimento de úlceras, problemas de pele, artrite, osteoporose, fadiga e até mesmo depressão e câncer.

Foto: Divulgação

A alimentação incorreta estimula a produção de ácidos e coloca em risco o equilíbrio do pH sanguíneo. Para colocar “ordem na casa”, o corpo faz uso de todo o cálcio disponível para eliminar os ácidos consumidos. “Se o organismo está constantemente utilizando o cálcio para eliminar os ácidos que consumimos, então futuramente surgirão os sintomas da osteoporose”, exemplifica. Sintomas desse desequilíbrio são sentidos logo após a ingestão desses alimentos: cansaço, sono após a refeição, dor de cabeça e ansiedade.

Vale lembrar que o pH do alimento nada tem a ver com seu sabor, ou seja, um limão, apesar do sabor ácido, produz carga alcalina no organismo. Já a carne animal, embora seu sabor seja mais aceitável pelo paladar humano, ela altera o pH do organismo para ácido.

São considerados ácidos todo alimento processado ou com excesso de química, entre os quais refrigerantes, pizza, açúcar e adoçantes, amendoim, queijo, alimentos com gordura, nata do leite, dentre outros.

Já alguns alimentos alcalinos e que fazem bem são o óleo de peixe, chá-verde, grãos integrais, vegetais e amêndoas, inhame, lentilha, melão e brócolis são alguns dos alimentos ricos em minerais alcalinos (magnésio, potássio, cálcio e sódio). Quando consumidos crus ou levemente cozidos, são ainda mais ricos em nutrientes. “A alimentação correta é a maior prevenção contra doenças”, completa Theo Webert, especialista em nutrologia.

Conheça alguns alimentos alcalinos, neutros e ácidos:

Altamente alcalinos

Água alcalina (pH 9.5), sal marinho, grama de cevada, aveia, grama de alfafa, pepino, couve, espinafre, salsa, brócolis, repolho, alga marinha, amêndoas cruas, limão, lima e toranja.

Muito alcalinos

Abacate, beterraba, pimentão, pimenta, repolho, berinjela, aipo, alho, gengibre, vagens, alface, sementes de mostarda, cebola, cebola roxa, rabanete, rúcula, tomate e sementes de soja orgânica.

Medianamente alcalinos

Alcachofra, aspargos, couve-flor, cenouras, cebolinha, abobrinha, alho-poró, batatas, ervilhas verdes, nabo (sueco), agrião, quinoa, lentilhas, tofu orgânico, ervas e especiarias, azeite de oliva, óleo de linhaça, óleo de abacate e óleo de coco.

Neutros / Pouco ácidos

Grão de bico, feijão, melão, uva-passa, tangerina, ameixa, cereja, melancia, leite de amêndoa, leite de soja orgânica, leite de gergelim, caju, nozes, avelãs, sementes de girassol, óleo de girassol e óleo de semente de uva.

Moderadamente ácidos

Sucos naturais, maionese caseira, manteiga, maça, damasco, banana, amora, mirtilo, uva, manga, laranja, pêssego, framboesa, arroz, aveia, pão de centeio, arroz selvagem, champignon (cogumelos), pipoca e massas.

Altamente ácidos

Café, bebida alcoólica, suco de fruta adoçado, chá-verde e chá-preto, chocolate, mel, marmelada, gelatina, mostarda, catchup, sal refinado, levedura, frango, carne vermelha, carne de porco, ovos, peixe de cativeiro, frutos do mar, queijos, leite animal, iogurte, açúcar e adoçante.