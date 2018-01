Dicas para uma refeição saudável e prática

Cada vez mais dois “ingredientes” ganham espaço na cozinha: agilidade e praticidade. Quando a cozinha e os produtos estão organizados, as refeições ficam prontas rapidamente. Especialistas da Basilar garantem que atitudes simples permitem ganhar tempo, sem perder a qualidade dos pratos. Confira dicas para o dia a dia e o modo de preparo de uma refeição saudável “para tornar a sua vida mais simples e produtiva”, afirmam os especialistas.

Dicas para facilitar o trabalho

1. Use o ralador para preparar o queijo para o macarrão de um lado, e do outro ralar cenoura, beterraba para uma salada colorida.

2. Na hora de cozinhar o macarrão, use uma panela espagueteira. Assim, o macarrão fica cozido na medida certa e fica mais fácil escorrer a água do cozimento.

3. Para encontrar os alimentos com facilidade, utilize potes de vidro com etiquetas para cada produto. Assim, na hora de cozinhar, é mais fácil pegá-los.

4. Conserve as ervas por mais tempo: cozinhe na manteiga em uma frigideira e depois, congele-as em forminhas de gelo.

5. Descasque alhos com mais facilidade: coloque-os em um depósito fechado e mexa bem rápido. Quando retirá-los, as cascas estarão mais soltas, tornando mais fácil de descascar.

6. Desfie o frango de um jeito inteligente: ponha os pedaços na panela de pressão por 10 minutos. Retire a panela do fogão e agite bem rápido por um tempo. Após esse processo, o frango estará desfiado.

7. Para descascar tomates: faça dois cortes em X na parte de cima, deposite-os na panela com água fervendo por 1 minuto. Retire-os e coloque-os dentro de um depósito com água natural por 30 segundos… e descasque.