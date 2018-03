Dicas para montar horta em casa

Ter uma horta em casa é sinônimo de saúde, para a família e também ao bolso. A horta doméstica é um incentivo a mais para comer verduras e legumes com o “plus” de estarem sempre fresquinhos e livre de agrotóxicos, além de ajudar a economizar um bom dinheirinho no mercado toda semana.

Seja pequena ou grande, com quintal ou com varada (ou mesmo sem ela), toda casa está apta a receber uma horta doméstica (veja as dicas de acordo com o espaço que você tem). O primeiro passo é identificar o local de maior luminosidade da casa e de fácil acesso.

Definido o espaço, é hora de escolher o que plantar. Vale lembrar que cada planta tem sua própria rotina, por isso, escolha aquelas que melhor se adaptem ao seu estilo de vida, por exemplo, alguém que passa o dia todo fora ou viaja a trabalho, deve optar por plantas que não precisem de rega frequente.

O solo que irá receber as verduras, legumes e temperos merece cuidados: brita, pó de brita e composto orgânico contribuem com a vegetação em todas as fases da vida. Confira três tipos de hortas que vão se encaixar direitinho na sua casa. Foto: Fotolia

Fonte: ONG Eco Desenvolvimento

1 – Se a sua casa é pequena

Vasos são ideais para quem pretende montar uma horta em um espaço pequeno como apartamento. Eles podem ser de qualquer tamanho podendo ficar na varanda ou na parede (onde bata o sol da manhã). Dê preferência às plantas que se adaptem a esses pequenos espaços.

Passo-a-Passo

1. Escolha o vaso (ele deve ter furos embaixo)

2. Encha um terço do vaso com brita ou pó de brita, para a drenagem;

3. Mistura um pouco de terra com composto orgânico e humus e preencha o vaso até a borda (dois terços do vaso);

4. Espalhe um pouco de areia por cima;

5. Plante as mudas. Foto: Visual Hunt

DICA

O mesmo processo vale para quem irá montar horta em jardineiras

2 – Se sua casa possui um canteiro

Quem possui um espaço um pouco maior – um canteiro – pode plantar as mudas direto na terra. Aqui é possível optar pelos mesmos alimentos plantados nos vasos outras mudas que gostam de mais espaço.

Passo-a-passo

1. Revolva a terra com a ajuda de uma enxada ou pá, deixando a terra bem solta e fofinha;

2. Misture o composto orgânico;

3. A largura máxima do canteiro deve ser de 1,20 m;

4. Marque os espaçamentos (ex: os pés de alface devem ficar a dois palmos de distância um do outro);

5. Posicione as mudas de maneira intercalada, fazendo um triângulo, para evitar a erosão;

6. Misture as sementes com areia e espalhe sobre o canteiro com a mão, da maneira mais uniforme possível;

7. Regue pelo menos uma vez ao dia. Em dias quentes, duas vezes ao dia até as mudas emergirem. Regue nas horas frescas, de preferência nos primeiros horários da manhã e após o entardecer.

3 – Se sua casa é grande (e tem espaço de sobra)

Se você possui uma área maior pode fazer uma horta mais estruturada e com maior variedade de alimentos. A manutenção é mais trabalhosa, mas os custos com hortaliças e mesmo frutas pode cair drasticamente.

1. Escolha uma área de pouco movimento para montar a horta. Lembre-se que o local deve receber a luz do sol, principalmente os raios solares da manhã. Se você tiver animais, cerque a área para que eles não entrem e estraguem a plantação;

2. Limpe a área: é preciso tirar as ervas, o capim, as plantas velhas e as pedras. Aproveite esses resíduos naturais para produzir seu próprio adubo natural;

3. Are a terra. Utilize uma enxada ou arado para revolver o solo. Dica: a terra deve estar úmida para ser arada;

4. Espalhe uma camada de 4 cm de adubo e misture bem com a terra da superfície. Se o seu terreno é argiloso, acrescente areia junto ao adubo para a água penetrar facilmente;

5. Faça sulcos a cada 30 cm na terra, que atravessem a horta inteira. Isso organizará suas frutas e verduras e permitirá que você se desloque sem problemas pela plantação. Coloque tijolos, pedras ou madeiras dentro desses sulcos para poder andar sem pisar nas plantas;

6. Plante as sementes agrupando-as por espécie e período de colheita. Identifique cada espaço com plaquinhas para saber onde cada verdura e legumes está nascendo. Isso facilita a localização na hora de colhê-los;

7. Proteja a sua horta contra pragas e insetos. Remova as ervas daninhas que crescerem entre as plantas, pois absorvem muita água e comprometem o desenvolvimento das plantas. Dica: a palha evita o crescimento de erva daninha. Use-a para forrar os sulcos.