Dicas para harmonizar vinho com o prato principal

O Inverno é um período do ano em que o consumo de vinho tem um crescimento sensível basicamente por dois motivos: alguns dos pratos mais saborosos e ideias para servir nos dias frios são preparados com vinho. Outro fator que eleva a preferência pela bebida fermentada com uvas é que muitas pessoas acabam trocando a cervejinha estupidamente gelada por um vinho, servido a uma temperatura mais agradável quando os termômetros despencam. Pensando nisso o site wine.com.br criou uma série de receitas, que podem ser servidas como prato principal, indicando os vinhos que possibilitam uma harmonização perfeita com os ingredientes da receita. O caderno SABORES separou duas dessas receitas para quem não abre mão de consumir carne e também àqueles que não veem problema algum em substituir a carne no cardápio, por legume. Veja essas dicas e prepare uma refeição para surpreender os convidados. Foto: Divulgação

½ xícara (chá) de bacon picado

400g de cogumelo-de-paris picado

5 colheres (sopa) de manteiga

2 xícaras (chá) de farinha de mandioca biju

2 colheres (sopa) de salsinha picada

2 colheres (sopa) de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

PICANHA. Preaqueça o forno a 250°C. Em uma assadeira, faça uma cama de sal grosso. Sobre uma tábua de corte, com a picanha em temperatura ambiente, besunte toda a peça com mostarda. Coloque a picanha, com a gordura para cima, sobre o sal grosso. Cubra a carne com o restante do sal, fazendo uma crosta por cima e em volta da picanha. Leve ao forno preaquecido por 30 minutos. Nesse intervalo, a carne ficará rosada. Se desejar mais passada, deixe mais tempo. Quando retirar do forno, com uma colher, raspe bem todo o sal da picanha. Fatie e sirva, em seguida, com a farofa de cogumelos. FAROFA. Leve uma frigideira grande ao fogo médio.

Quando aquecer, adicione o bacon picado. Misture, de vez em quando, até que fique dourado por fora. Retire o bacon da frigideira.

Reserve. Na mesma frigideira, usando a gordura que sobrou do bacon, adicione os cogumelos. Mexa de vez em quando e deixe até começar a dourar. Em seguida, junte a manteiga e, quando ela derreter, acrescente a farinha de mandioca. Volte com o bacon para a frigideira e mexa. Tempere a gosto. Quando a farofa estiver corada, adicione a salsinha e a cebolinha. Misture.

Rendimento: 5 porções

Dicas. Indicações do sommelier:

Trapezio Petit Bo Bó Tinto Blend 2012: a estrutura e os taninos deste rótulo são ideais para o peso e a textura da picanha assada. A mostarda combina com as notas de pimenta do vinho.

Toro Loco Barricas & Tinajas 2015: O toque defumado e terroso presente no vinho combina com o bacon e com o cogumelo da farofa.

Fonte: Wine.com.br

Abobrinha com carne moída ao molho de tomate e orégano

Ingredientes

2 abobrinhas italianas grandes cortadas no sentido do comprimento

3 colheres (sopa) de azeite

1 cebola

2 dentes de alho

400g de patinho moído

2 tomates picadinhos sem pele e sem sementes

½ colher (chá) de páprica doce defumada

Folhas de orégano fresco a gosto

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180˚C. Retire a carne da geladeira e deixe em temperatura ambiente. Com o uso de uma colher de sobremesa, retire o miolo das abobrinhas, deixando uma borda de meio centímetro, no formato canoa, para rechear. Transfira as abobrinhas para uma assadeira com a cavidade voltada para cima. Leve uma panela media ao fogo médio. Quando aquecer, regue com duas colheres (sopa) de azeite e junte ½ cebola, o sal e a pimenta-do-reino. Refogue por quatro minutos. Adicione um dente de alho e refogue por um minuto. Junte a carne moída, acerte o tempero e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando, até que a água seque e a carne esteja úmida. Transfira a carne para uma tigela, onde você vai juntar o tomate picado, azeite a gosto, orégano fresco, sal, pimenta-do-reino e páprica. Misture e tempere o interior das abobrinhas com sal e pimenta-do-reino a gosto. Com uma colher, distribua o recheio de carne nas cavidades de cada abobrinha. Cubra com o tomate e, por cima, o queijo ralado. Leve a assadeira ao forno preaquecido e deixe assar por cerca de 20 a 30 minutos. Sirva em seguida.

Rendimento: 2 porções

Dicas. Indicações do sommelier:

Partridge Reserva Cabernet Sauvignon 2015: os aportes vegetais do vinho combinam com a base da receita, que é a abobrinha. Os taninos do Cabernet Sauvignon se equilibram com a gordura da carne moída.



Château Vieux Dominique A.O.C. Bordeaux Supérieur 2013: frutado, macio, com taninos sedosos. Harmoniza com prato de médio corpo, com a untuosidade da carne, a maciez da abobrinha e a acidez do tomate.

Fonte: Wine.com.br

Segredinhos dos vinhos

1 TEMPERATURA

A temperatura ideal para armazenar a bebida é de 12ºC para preservar o sabor. É importante manter as garrafas em uma temperatura que não sofra oscilações.

2 LOCAL

Se você é um amante de bons vinhos deve saber que as garrafas devem ser armazenadas em um local protegido de luz solar e também de iluminação artificial intensa. Esse cuidado é importante para preservar o sabor e o aroma, além é claro de manter a bebida em local estável (sem vibrações) ou que sofram movimentos.

3 POSIÇÃO

É fato que o vinho deve ser guardado na posição horizontal para que a bebida fique em contato com a rolha. Desta forma, dizem os semmelier, as rolhas não ficarão ressecadas, evitando que a bebida oxide.

4 TEMPO

Quanto mais velho melhor? Não é bem assim! Nem todas as uvas mantêm-se íntegras por longos períodos, ou seja, todos os vinhos – independentemente da procedência – têm prazo de validade que não deve ser ignorado. Uma regrinha geral é armazenar as garrafas entre dois e 10 anos (vinhos tintos) e no máximo por três anos (vinhos brancos).