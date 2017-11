Dica de cardápio para quem vai encarar o Enem

Se você está entre os mais de 6 milhões de candidatos que estão participando do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e neste domingo tem a segunda etapa da avaliação para enfrentar, preste a atenção a essas dicas de nutrição. Resumindo coloque na bolsa alimentos energéticos, como o chocolate amargo, nutritivos como as barrinhas de cereais, além claro de uma garrafinha de água. Na hora do almoço converse em casa para acertar um cardápio leve e balanceado.

Essas são as orientações da nutricionista Clarissa Fujiwara, mestre em Ciências pela USP (Universidade de São Paulo), válidas também para a maratona de vestibulares que os estudantes têm pela frente neste fim de ano. “Alimentos estimulantes, como é o caso do cacau e do pó de guaraná, podem acionar áreas do cérebro relacionadas à concentração. Porém, é necessário que o vestibulando não coma alimentos fora de sua rotina ou que possuam propriedades que provoquem desconforto estomacal”, adverte a especialista em nutrição.

Clarrisa cita que a alimentação exerce influência em todas as atividades cotidianas, e fica ainda mais fundamental para quem vai participar do Enem neste domingo. Ela explica que o cérebro é responsável pelo consumo de um terço da energia do corpo, e as horas de concentração durante o vestibular ou no Enem podem levar a quedas nos níveis de açúcar no sangue prejudicando o desempenho do vestibulando. A hipoglicemia interfere na capacidade de concentração do cérebro, que é exaustivamente exigido para responder as questões da prova. “Por isso, é importante ter uma programação em relação a alimentação para essas provas”, reforça a nutricionista.