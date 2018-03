Receitas de verdadeiras delícias de chocolate

A Páscoa se aproxima e quem gosta de chocolate já vai logo se preparando para encher a casa de ovos ou presentear os amigos. Mas nem só do ovo de chocolate tradicional vive a Páscoa: sobremesas famosas, bolos que são tendência e clássicos da cozinha ganham, a cada dia, versões para a data.

“O ovo recheado com bolo de red velvet é uma das novidades desse ano”, disse Aline Gonçalves, da Aline Bolos & Doces. “Outras opções são os ovos com recheio de bem-casado ou brownie com frutas vermelhas”. O Mais Sabor separou dicas de ovos recheados e outras delícias para você comemorar a data. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ovo trufado de maracujá

Ingredientes

Casca

100g de chocolate ao leite

100g de chocolate branco

Ganache de chocolate

125g de chocolate ao leite

75g de creme de leite de caixa sem soro

Ganache de maracujá

250g de chocolate branco

150g de creme de leite de caixa

100 ml de suco concentrado de maracujá

Modo de preparo

Para fazer a casca, coloque 50 gramas do chocolate ao leite picado em um refratário de vidro. Leve ao micro-ondas por 30 segundos em potência média, ou até derreter por completo sem que o chocolate esteja muito quente. Enquanto o chocolate derrete, pique as 50 gramas restantes em pequenos pedaços ou rale. Junte o chocolate picado ou ralado no chocolate que retirou do micro-ondas, misture bem e reserve. Faça o mesmo procedimento com o chocolate branco. Você vai precisar de uma forma para ovos de páscoa de silicone (500g). Faça a casca do ovo mesclando os dois chocolates.

RECHEIOS. Faça o ganache ao leite juntando todos os ingredientes e levando ao micro-ondas por 1 minuto em potência média. Mexa bem até que vire uma mistura homogênea e reserve. Para o ganache de maracujá, junte o creme de leite e o chocolate e leve ao micro-ondas por 1 minuto e meio em potência média, mexa bem até que vire uma mistura homogênea, em seguida acrescente o suco concentrado de maracujá e reserve para esfriar.

MONTAGEM. Desenforme a casca de chocolate e, para rechear, utilize uma base de apoio para que a casca fique estável. Despeje metade da ganache de maracujá dentro da casca, leve à geladeira por 15 minutos. Em seguida acrescente com cuidado a ganache de chocolate ao leite e cubra com o restante da ganache de maracujá. Decore com as sementes do maracujá.

Fonte: Aline Bolos e Doces Foto: União_Divulgação

Ovo de colher com doce de abóbora zero açúcar

Ingredientes

Doce de abóbora

500g abóbora de pescoço, descascada e cortada em cubos

1 xícara (chá) de adoçante sucralose União

2 pedaços de canela em pau

3 cravos-da-índia

½ xícara (chá) de coco ralado fresco

Montagem

1 ovo de chocolate diet (240g)

Coco ralado, para decorar

Modo de preparo:

DOCE DE ABÓBORA. Coloque a abóbora, o adoçante culinário sucralose, a canela e os cravos em uma panela grande. Misture todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo sempre até que a abóbora comece a soltar água. Abaixe o fogo e vá mexendo de vez em quando. Quando a abóbora estiver totalmente macia e desmanchada adicione o coco e deixe por mais 10 minutos em fogo baixo. Retire do fogo, deixe esfriar e reserve. Para fazer a montagem, divida o doce de abóbora entre as metades dos ovos de chocolate. Decore com coco e sirva em seguida.

Fonte: União Foto: Divulgação

Ovo de colher com bolo de cenoura

Ingredientes

1 cenoura crua picada (135g)

1 ovo

1/2 xícara (chá) óleo

1/2 xícara (chá) açúcar demerara União

6 colheres (sopa) farinha de trigo

1 colher (chá) fermento em pó

1 pitada sal

Ganache de chocolate

300g de chocolate ao leite picado

1 lata creme de leite sem soro (200g)

Montagem

2 unidades de casca de ovo de chocolate ao leite

Confeitos de chocolate para decorar

Modo de preparo

Para fazer o bolo, em um liquidificador, acrescente a cenoura picada, o ovo, o óleo, o açúcar demerara e bata até formar uma mistura homogênea. Reserve. Em uma tigela, peneire a farinha, o fermento e o sal. Junte a mistura reservada do liquidificador e misture até obter uma massa homogênea e lisa. Coloque a massa em uma assadeira quadrada (15x15x6cm) untada e enfarinhada e asse em forno preaquecido a 180°C por 20 minutos ou ao espetar um palito na massa, este saia limpo. Reserve.

GANACHE. Derreta o chocolate em banho-maria e acrescente o creme de leite. Misture até formar um creme homogêneo. Espere esfriar e reserve.

MONTAGEM

Corte o bolo em retângulos com 2 cm de espessura e reserve. Em cada casca de ovo, faça camadas intercaladas de bolo de cenoura, ganache de chocolate, bolo de cenoura, finalizando com a ganache. Decore com os confeitos de chocolate. Sirva em seguida.

Fonte: União Foto: Divulgação

Pavê de chocolate

Ingredientes

Creme

2 xícaras (chá) de açúcar refinado União (320g)

4 xícaras (chá) de leite (800 ml)

8 gemas

8 colheres (sopa) de amido de milho

1 caixinha de creme de leite (200g)

1 colher (chá) de essência de baunilha

250g de chocolate meio amargo picado

Montagem

2 xícaras (chá) de leite (400 ml)

1 colher (chá) de essência de baunilha (5 ml)

2 embalagens de biscoito champanhe (150g cada)

Raspas de chocolate meio amargo, para decorar

Modo de preparo

CREME. Adicione o açúcar refinado e o leite em uma panela e leve ao fogo médio até aquecer. Em uma tigela, misture as gemas com o amido e reserve. Adicione delicadamente metade do leite aquecido na mistura de gemas, mexendo sem parar para não empelotar. Volte a mistura para a panela com o leite restante e cozinhe por 3 minutos ou até engrossar.

Retire do fogo e adicione o creme de leite e misture bem. Separe o creme em duas partes iguais, e em uma das metades adicione a baunilha e na outra metade o chocolate picado mexendo bem até dissolver e formar um creme homogêneo. Cubra os dois cremes com filme plástico em contato com o creme e reserve em geladeira até esfriar.

Para fazer a montagem do prato, misture o leite com a baunilha em uma tigela e reserve. Umedeça os biscoitos no leite e, em um refratário quadrado médio, faça camadas intercalando os biscoitos, o creme de chocolate, biscoito umedecido e creme de baunilha. Repita o processo com o restante dos ingredientes, finalizando com o creme de chocolate. Decore com as raspas de chocolate e leve para gelar por pelo menos 3 horas antes de servir.

Fonte: União Foto: Fotolia

Bolo maravilha pascoalina

Ingredientes:

1 1/2 xícara (chá) uvas-passas escuras (195g)

1 1/2 xícara (chá) água

1/2 xícara (chá) vinho licoroso (100ml)

4 xícaras (chá) chocolate meio amargo picado (360g)

1/2 xícara (chá) manteiga sem sal

1 xícara (chá) açúcar refinado União

2 ovos

1 1/2 xícara (chá) farinha de trigo

1 colher (chá) bicarbonato de sódio

Açúcar de confeiteiro União para polvilhar

Modo de preparo

Ferva, em fogo brando, as uvas-passas com a água e o vinho licoroso, até obter uma calda rala (cerca de 5 minutos). Retire do fogo, junte metade do chocolate em pó e misture até derretê-lo. Reserve. Misture a manteiga com o açúcar refinado e os ovos. Adicione a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e o restante do chocolate em pó.

Acrescente a calda reservada, misture bem e coloque em formas quadradas pequenas (15 x 15 x 7 cm), bem untadas. Asse no forno preaquecido. Depois de frio, polvilhe com açúcar de confeiteiro.

Fonte: União