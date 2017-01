Crepioca: mistura de duas delícias!

Novas ideias são sempre bem-vindas na culinária do dia a dia. Variar o cardápio, apresentando um prato não apenas diferente, mas cheio de sabor, é tudo o que a dona de casa quer. E, no caso da crepioca, não tem como errar. Afinal a receita é o resultado da mistura de crepe – que é delicioso -, com tapioca, um ingrediente 100% brasileiro testado e aprovado pelos adeptos da comida saudável.

A tapioca não tem glúten e ainda favorece as pessoas que precisam fazer o controle de colesterol. E, aí? Ficou tentado a experimentar essa delícia?!

Tapioca e seus benefícios:

• É fonte de carboidrato extraído da fécula da mandioca

• Confere energia ao organismo

• É ótima opção após a academia, caminhada e a prática de outras atividades físicas

• Alternativa para os intolerantes ao glúten (substituindo a farinha branca)

• É pobre em fibras e, portanto, a tapioca pode ser consumida com chia, aveia, linhaça ou gergelim, que podem ser adicionados na massa.

• São recheios ideais: atum, frango desfiado, ovo (desde que não seja frito), queijo branco, além de vegetais e legumes.

Fonte: nutrólogo Roberto Navarro / Minha Vida

Foto: Casa Maní / Divulgação

Crepioca gratinada em camadas

Ingredientes

• 06 ovos

• 12 colheres (sopa) de tapioca “Tapiocando a Vida” – Casa Maní

• 06 colheres (sopa) de água

• ½ colher (chá) de sal

• 1 colher (sopa) de orégano

• Azeite ou óleo para untar a frigideira

• 200g de presunto fatiado

• 200g de queijo prato fatiado

• 1 xícara (chá) de molho de tomate

• 1 xícara (chá) de molho branco

MOLHO BRANCO

• 1 ½ xícara de leite

• 1 colher (sopa) de farinha de trigo

• 1 colher (sopa) de manteiga

• Sal a gosto

• Queijo muçarela ralado grosso para gratinar

Modo de preparo

MOLHO BRANCO Coloque todos os ingredientes em uma panela e leve ao fogo baixo até se tornarem uma mistura homogênea. CREPIOCA Bata os ovos com um garfo ou fouet e acrescente a água, o sal e o orégano, misturando bem. Adicione então, pouco a pouco, a tapioca e vá misturando muito bem até que fique uma massa homogênea. Em uma frigideira – ou tapioqueira -, vá fazendo as crepiocas, uma a uma e vá colocando-as em um prato. Depois de prontas, comece a montar o prato. MONTAGEM Coloque uma camada de crepioca, uma de queijo prato, uma de presunto, espalhe uma colherada de molho de tomate e uma de molho branco. Vá fazendo essas camadas até que tenha uma ”pilha”. Finalize com uma generosa colherada de molho de tomate e outra de molho branco. Coloque o queijo muçarela ralado por cima e leve para gratinar no forno. Sirva em seguida.

Fonte: Casa Maní