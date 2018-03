Cozinha molecular: onde não há limites para criatividade

Foto: Divulgação

Você já deve ter ouvido falar da gastronomia molecular e não por menos: bebidas em formato de espera, azeite apresentado como spaghetti e carne perfeitamente assada são alguns dos resultados dessa nova técnica dentro da cozinha. Essa nova tendência combina ciência com a arte de cozinhar, ultrapassando os limites da criatividade e ressaltando sabores.

“A cozinha molecular é, basicamente, a transformação de alimentos através de técnicas modernas, equipamentos e produtos moleculares desenvolvidos para fazer a transformação desses alimentos, por exemplo, nitrogênio líquido, de gás C02, defumações frias, técnicas de cozimento sous-vide e outros”, explica o chef de gastronomia internacional e molecular, Fábio Mattos. “A ‘molecular’ é o futuro e acredito estar passos à frente de muita gente”, orgulha-se o comandante da cozinha do restaurante especializado, Poco Tapas, em Curitiba, eleito um dos melhores do país em 2017 pelos usuários do app TripAdvisor.

Em entrevista exclusiva para o Mais Sabor, o chef Fábio Mattos fala sobre possibilidades e técnicas trazidas por essa nova tendência culinária.

Confira os principais trechos do bate-papo:

Qual foi a principal dificuldade de sair da gastronomia clássica para a molecular?

Chef Fábio Mattos: Trabalho com gastronomia internacional e uso a gastronomia molecular para trazer algo diferente para os pratos. A principal dificuldade é conseguir fazer com que ela tenha um sabor tão bom quanto ao que as pessoas estão acostumadas. As técnicas permitem você mudar a textura, a aparência do alimento, mas ela precisa continuar com o mesmo sabor, senão melhor!

Mas tanto trabalho, transformação vale a pena?

Mattos: Vale muito a pena! A gente faz cada coisa legal, superdiferente e a gente vê o resultado espontâneo no rosto das pessoas, apreciando, curtindo, se surpreendendo.

Além da apresentação, o que a gastronomia molecular vem acrescentar a arte de cozinhar?

Mattos: Ela agiliza muito o nosso trabalho, não que seja fácil, mas é mais eficiente. Por exemplo, uma carne malpassada deve estar a 64.5ºC [temperatura] e isso é quase que impossível fazer numa grelha, porque não tem como eu controlar a temperatura do fogo, eu não consigo fazer exatos 64,5°C em toda a carne e pode ser que as pontas queimem. Mas quando faço o cozimento sous-vide [técnica molecular] eu controlo o fogo, a temperatura fica por igual em toda a carne e sem queimados. Ela não desidrata como na grelha, se mantém suculenta e fica perfeita, no ponto certo por inteiro.

Para o cozimento sous-vide eu preciso de um utensílio diferente?

Mattos: Sim e essa é uma característica da gastronomia molecular. Para o sous-vide é preciso de um equipamento chamado termocirculador, no Brasil ainda é uma fortuna, mas nos EUA você acha por US$190. Qualquer pessoa pode ter um desses em casa lá e sabendo usar, é possível criar muita coisa na cozinha. (O curso de gastronomia molecular tem, em média, 40 h de duração). Foto: Divulgação

Tudo pode ser transformado ou a tendência foca nas carnes?

Mattos: Qualquer coisa entra e tudo depende de como eu quero apresentar esse parto. Uma salada, por exemplo, eu posso transformar o vinagrete em pequenas esferas em formato de caviar. Então, o vinagre balsâmico, em vez de líquido, ele se torna sólido para mastigar, misturando com a salada, ou posso transformar o azeite de oliva em espaguete. Eu posso transformar tudo.

Mas o que está sendo transformado, exatamente? As moléculas do alimento?

Mattos: Não estamos transformando uma coisa em outra coisa, com produtos químicos, a gastronomia molecular não é isso. Estamos brincando com as texturas e formatos como acontece na cozinha clássica, que faz a farinha virar pão ou macarrão, isso não deixa de ser uma transformação também. Usamos muito a gastronomia sensorial, o som, a cor e o aroma dos alimentos. Tem sempre alguma fumacinha saindo, um foguinho, uma coisinha diferente para aguçar o olfato e outros sentidos. Foto: Divulgação

Você acredita que a gastronomia molecular é pouco difundida?

Mattos: Sim, o nome pode assustar um pouco, mas acredito que em breve isso vai mudar; mas quem conhece um pouco mais, fica com pé atrás achado que vai comer arzinho, espuminhas e bolinhas, que não ficar satisfeito e pagar um valor alto por isso. Infelizmente o mal uso da gastronomia molecular por alguns chefs é um empecilho por enquanto, mas a ‘molecular’ é o futuro! […] Antes não existia micro-ondas, mixer de mão e hoje toda casa tem um. Acredito que o mesmo irá acontecer com a ‘molecular’.