Confira receita de pão de arroz com castanhas

O arroz integral é um alimento que já foi incorporado na dieta das pessoas que têm preocupação em manter hábitos saudáveis. A farinha de arroz integral é um ingrediente cada vez mais usado em receitas saborosas. A chef Ivy Oliveira, da Cozinha Experimental Camil, ensina a preparar um delicioso pão de arroz integral com castanhas. Segundo ela, a versão integral, além de saborosa, possui uma boa quantidade de fibras e garante a saciedade. “Além disso, o grão de arroz integral pode ser transformado em farinha, aumentando ainda mais suas possibilidades de uso”, observa.

Como fazer farinha de arroz?

O preparo da farinha de arroz integral é fácil e simples. A chef Ivy Oliveira explica que é preciso deixar os grãos de molho por seis horas e, após esse período, retirar toda a água e triturar no processador de alimentos. Assim a farinha estará pronta para usar nas receitas. “É uma opção para quem procura reduzir ou não pode consumir glúten em sua dieta e não abre mão do sabor”, observa a chef.

Pão de arroz integral com castanhas

Ingredientes

1 xícara (chá) de arroz integral Camil

4 ovos

½ xícara (chá) de óleo

1 caixinha de creme de leite (200g)

½ xícara (chá) de amido de milho

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 xícara (chá) de mix de castanhas trituradas grosseiramente

Para untar:

Óleo

Modo de preparo:

Em uma tigela, adicione o arroz integral, cubra com água e deixe de molho por 6 horas. Preaqueça o forno a 180°C e unte uma forma média de bolo inglês (29×11 cm). Reserve. Escorra o arroz e bata no liquidificador até formar uma farinha granulosa. Adicione os ovos, o óleo, o creme de leite, o amido e o sal e bata até formar um creme homogêneo. Acrescente o fermento e misture rapidamente. Despeje a massa na forma reservada, polvilhe com as castanhas e asse em forno preaquecido por 35 minutos ou até dourar levemente. Desenforme morno e sirva em seguida.

Dicas

Você pode fazer um mix de castanhas com castanha-do-pará, castanha-de-caju, avelãs e amêndoas.

Experimente substituir as castanhas por alecrim fresco e sal grosso.

Você pode adicionar sementes de linhaça, girassol ou abóbora na massa.

Rendimento: 10 porções

Tempo de pré-preparo: 6 horas

Tempo de preparo: 10 minutos

Tempo de forno: 35 minutos

Tempo total: 6 horas e 45 minutos

Fonte: Camil