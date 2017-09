Como fazer da alimentação uma aliada

Evite alimentos industrializados. Eles possuem corantes e químicos que causam desequilíbrio na flora intestinal. Resultado: constipação e organismo mais vulnerável a inflamações. “Uma dieta rica em alimentos naturais nutre o corpo e contribui para proliferação das boas bactérias do intestino, regulando o órgão”, diz a nutricionista.

Abdômen inchado e dolorido… humor péssimo! Estes são sintomas de quem sofre de constipação intestinal, o famoso “intestino preguiçoso”. Além de todo incomodo e mal-estar, esse distúrbio provoca o acúmulo de toxinas no organismo, causando prejuízos à saúde, tais como colite, diabetes, meningite, dermatites, entre outros problemas. Felizmente é possível reverter esse quadro com alimentação adequada, e melhor, colocar tudo no ritmo certo. A solução para isso, ou boa parte dela, poderia ser resumida em uma frase: consuma diariamente água e fibras.

São vários os motivos que podem acarretar na prisão de ventre, sendo o mais comum deles uma alimentação pobre em fibras e baixa ingestão de líquidos. As fibras têm papel fundamental na dieta. Presentes na parte mais resistente dos vegetais, elas não são totalmente digeridas pelo organismo e, ao passarem pelo sistema gastrointestinal, carregam consigo toxinas e outros agentes nocivos, ajudando na sua eliminação. Esse processo consome muita água. Por isso, é de extrema importância ingerir água ao longo do dia, pois, sem ela, apesar de uma dieta rica em fibras, o problema com prisão de ventre não será resolvido.

Qual a quantidade recomenda de fibras? “Varia muito de pessoa para pessoa, mas uma forma de não errar é consumir diariamente muitas frutas, verduras, legumes. Preserve também, sempre que possível, cascas, folhas e talos, e inclua cereais e grãos integrais à dieta diária. E não esqueça de beber muita água ao longo do dia, senão o efeito da ingestão de fibras pode ser contrário!”, explica a nutricionista Gabriela Domingues. Outros fatores que influenciam na quantidade certa são: a idade e o estilo de vida.

Foto: Fotolia

Melhores alimentos para “acordar” o intestino

Ameixa: rica em fibras, contribui para o equilíbrio da flora intestinal. Toda ameixa é benéfica, mas a ameixa preta leva vantagem: possui maior concentração de compostos fenólicos, antioxidantes capazes de beneficiar o organismo em diversos aspectos. Consuma polpa e casca da fruta. Se optar por um suco, evitar coar, para que absorção das fibras seja mais eficaz.

Alho: fonte de inulina, uma fibra que serve de alimento para as bactérias boas do intestino. A substância também está presente na cebola, no alho-poró, na alcachofra, na chicória e na banana. Outra opção de consumo é inulina na forma de fibras dietéticas sintéticas, que podem ser adicionadas nos alimentos sem influenciar na cor ou sabor dos pratos”, indica Gabriela Domingues, nutricionista.

Mamão: na hora da compra, prefira o mamão papaia, que é rico em fibras. Seu diferencial está na papaína, enzima que ajuda a acelerar o processo digestivo. “A enzima está presente principalmente na casca (que também pode ser consumida) e pode ser encontrada tanto na fruta verde quanto madura”, diz a nutricionista. O mamão formosa também é fonte de papaína.

Farelo de aveia: riquíssimo em fibras solúveis, o farelo de aveia é a parte mais externa do tradicional cereal, mais especificamente a casca da aveia antes do refinamento. O farelo estimula o crescimento das bactérias boas do intestino. Sua maior vantagem é a versatilidade na cozinha: pode ser adicionado em sucos e vitaminas ou simplesmente polvilhado em sopas, frutas e legumes. “Apesar de altamente nutritivo, algumas pessoas não gostam da textura da aveia. Nesse caso, é possível optar por outros cereais integrais como o farelo de trigo, a granola, a aveia em flocos e, até mesmo, o arroz integral”.

Consultoria: Nova Nutrii