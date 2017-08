Como eliminar agrotóxicos dos alimentos

O surgimento de algumas doenças como câncer de fígado, de cérebro, leucemias e alguns tipos de tumores podem estar relacionados ao consumo involuntário ou desapercebido de agrotóxicos. Embora a maioria das pessoas já tenha lido em algum lugar ou ouvido falar sobre os malefícios dos produtos químicos usados para eliminar as pragas das lavouras, é pequeno o número de consumidores que, no dia a dia, faz a higiene adequada dos alimentos antes de consumir.

O nutrólogo Roberto Navarro chama a atenção para o fato de o organismo não ter a capacidade de metabolizar o excesso do efeito tóxico causado pelos metais tóxicos, que caem na corrente circulatória. “O fígado humano tem o poder de identificar as toxinas e transformá-las em não-tóxicas. O problema é a quantidade. Consome-se tanto agrotóxico que o fígado fica sobrecarregado e não dá conta de metabolizar e anular o efeito nocivo. Com isso, as toxinas adentram as células e aumenta-se a incidência de câncer”, adverte Navarro. O ideal, segundo ele, é consumir produtos orgânicos, mas como a maioria das pessoas ingere alimentos cultivados com agrotóxicos, aí vão algumas dicas:

Pimentão e morango – são os campeões de agrotóxicos. Embora uma parte das toxinas penetre a polpa dos alimentos, é possível diminuir bem a incidência ao lavá-los e deixá-los de molho por meia hora em uma solução de 1 litro de água para 1 colher de bicarbonato de sódio. Depois disso, lavar bem novamente e consumir. O bicarbonato de sódio é eficiente para retirar o agrotóxico contido na casca.