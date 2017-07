Comemore o Dia da Vovó com sabor

Modo de preparo

Colocar a farinha em uma tigela e adicionar a manteiga, o leite, uma pitada de sal, o conhaque, os ovos, o açúcar e o fermento. Misturar tudo muito bem com uma espátula. Sovar com as mãos até que a massa fique homogênea e lisa. Se necessário, colocar mais farinha. Abrir a massa com um rolo, cortar em retângulos. Fazer um corte no meio de cada retângulo e virar as pontas. Fritar em óleo quente. Em uma tigela misturar o açúcar e a canela. Polvilhar açúcar e canela.

Bolinho de chuva

Ingredientes

2 ovos

1 colher (sopa) de óleo

½ xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de leite

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

Raspas de 1 limão

1 colher (chá) de fermento químico

Óleo para fritura

½ xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

1 colher (chá) de canela em pó

Modo de preparo

Juntar os ovos, o óleo e o açúcar, e bater bem. Adicionar o leite e misturar. Acrescentar, aos poucos, a farinha de trigo até que a mistura atinja a consistência ideal. Colocar as raspas de limão. Por último, juntar o fermento químico e misturar. Fritar porções em óleo bem quente. Dourar dos dois lados. Misturar o açúcar de confeiteiro com a canela. Passar os bolinhos na mistura de açúcar e canela antes de servir.

Bolo de fubá com goiabada

Ingredientes

1 xícara (chá) de goiabada cortada em pedacinhos quadrados e passados em farinha de trigo

4 ovos

2 xícaras (chá) farinha de trigo

2 xícaras (chá) de fubá

1 xícara (chá) de margarina

1 vidro de leite de coco

2 xícaras (chá) de açúcar

1 colher (chá) de raspa de limão

¼ xícara (chá) queijo ralado

½ xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo

Bater as claras em neve e reservar. Bata as gemas com o leite de coco, o leite, a margarina, o queijo e as raspas de limão. Ainda na batedeira, adicione aos poucos os ingredientes secos do bolo de fubá com goiabada. Desligue a batedeira e acrescente as claras em neve, o fermento e os pedaços de goiabada à massa, mexendo delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno preaquecido a 200°C por, aproximadamente, 40 minutos. Agora é só servir seu bolo de fubá cremoso com goiabada.

Doce e Descomplicado – Beliscão

Ingredientes

250g de gordura vegetal

1 xícara (chá) de leite morno (200ml)

2 colheres (sopa) de União Refinado (20g)

500g de farinha de trigo

1 pitada de sal

450g de goiabada firme

1 tablete de fermento biológico (cerca de 15g)

Açúcar refinado para passar os biscoitos (se preferir, pode misturar o açúcar com canela)

Modo de preparo

Em um recipiente, junte a gordura vegetal, o açúcar, o sal e o fermento dissolvido no leite. Acrescente a farinha, aos poucos, até obter uma massa macia que solte das mãos. Com um rolo, abra a massa e corte quadrados com cerca de 3 cm. Coloque um pedaço de goiabada no centro e enrole como um rocambole, na diagonal ou una as duas pontas na diagonal. Coloque em uma assadeira, sem untar, e asse no forno (preaquecido) até dourar. Ainda quentes, passe-os pelo açúcar.

Rosquinha de pinga

Ingredientes

1 1/4 xícara (chá) cachaça

1 1/4 xícara (chá) óleo

2 colheres (sopa) açúcar refinado

1/2 colher (café) de bicarbonato de sódio

1/2 colher (café) sementes de erva-doce

6 1/2 xícaras (chá) farinha de trigo

Óleo para untar

Açúcar refinado para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela, junte a cachaça, o óleo, o açúcar refinado, o bicarbonato e a erva-doce. Coloque a farinha de trigo, mexendo com uma colher, até encorpar. Continue adicionando a farinha e amassando com as mãos até atingir consistência para modelar. Modele rosquinhas com cerca de 20g cada, disponha em assadeiras untadas com óleo e asse no forno (preaquecido) até que estejam levemente douradas. Depois de frias, umedeça as mãos com água, apalpe cada rosquinha e passe no açúcar. Deixe em tigela aberta e coberta com um pano por cerca de 22 horas, até que as rosquinhas estejam secas. Guarde em recipiente hermeticamente fechado.

Bala de coco

Ingredientes

1 vidro de 200 ml leite de coco

1 vidro de água (use a mesma medida do leite de coco)

1 kg de açúcar

Modo de preparo

Em uma panela de alumínio (não pode ser panela de vidro, teflon, inox ou panela de pressão), coloque os ingredientes e mexa bem até se dissolver. Limpe as bordas da panela com um pincel molhado na água ou papel toalha até retirar todo o açúcar que se formou na borda. Esse açúcar, se não for retirado, açucarará a bala. Coloque no fogo baixo e não mexa mais, nem na panela, pois qualquer balanço no fogão açucara a bala. Leve ao fogo e marque 20 minutos até começar a ferver. Em seguida deixe ferver por 40 minutos. Após este tempo deve se formar uma calda espessa. Despeje essa calda no mármore ou granito gelado e untado com margarina. Deixe amornar (para não queimar as mãos), enrole a massa e puxe até que comece a ficar branca e opaca. Rapidamente faça um cordão e corte as balas com a tesoura. Reserve-as até o dia seguinte em assadeira, separadas umas das outras para não colarem.

