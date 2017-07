Cinco receitinhas de sopa para esquentar

Foto: Divulgação

Sopa creme de couve-flor com alho-poró

Ingredientes

1 colher (sopa) de creme vegetal Becel sabor manteiga

1 cebola pequena picada

1 alho-poró cortado em fatias finas (só a parte branca)

1 couve-flor pequena

1 batata média cortada em cubos

6 xícaras (chá) de água

2 colheres (chá) de sal

1 xícara (chá) de maionese Hellmann’s

Modo de preparo

Em uma panela grande, junte o creme vegetal sabor manteiga e a cebola. Refogue. Coloque o alho-poró, a couve-flor e a batata. Misture. Acrescente a água e o sal. Tampe a panela e cozinhe por 20 minutos ou até os vegetais ficarem macios. Reserve até amornar. Bata no liquidificador até obter uma mistura cremosa. Volte o creme para a panela, aqueça em fogo médio e misture delicadamente a maionese até obter uma mistura homogênea. Coloque em uma sopeira e sirva em seguida.

Dica. Se preferir polvilhe queijo ralado.

Rendimento. 6 porções

Fonte: Hellmann’s Foto: Divulgação

Bobó de peixe

Ingredientes

5 colheres (sopa) de creme vegetal Becel sabor manteiga

1 cebola média cortada em rodelas

2 dentes de alho amassados

2 tomates pequenos sem pele e sem sementes picados

2 quilos de cação cortado em cubos

2 colheres (chá) de sal

1 vidro de leite de coco light (200ml)

½ xícara (chá) de água fervente

500g de aipim cozido e amassado grosseiramente

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o creme vegetal em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Junte os tomates e refogue por mais 3 minutos. Adicione o cação, o sal, o leite de coco e a água e cozinhe por 5 minutos. Acrescente o aipim e misture delicadamente, cozinhe por mais 10 minutos ou até obter um molho cremoso. Sirva em seguida.

Dica. 1 – Se preferir, substitua o cação por outro peixe macio de sua preferência. 2 -Se desejar, acrescente coentro picado.

Rendimento: 6 pessoas

Fonte: Becel Foto: Divulgação

Sopa creme de mandioquinha

Ingredientes

1 litro de água

1 cubo de caldo de bacon Arisco

600g de mandioquinha picada

1 linguiça calabresa defumada média cortada em rodelas finas

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma panela funda, ferva a água e dissolva o cubo de caldo de bacon. Junte a mandioquinha e cozinhe em fogo médio por 15 minutos ou até ficar macia. Espere amornar. Bata no liquidificador e volte a mistura para a panela. Reserve. Em uma frigideira, frite a linguiça em sua própria gordura, em fogo alto. Escorra e junte ao creme de mandioquinha. Acrescente o cheiro-verde e cozinhe em fogo médio por 5 minutos. Sirva em seguida.

Rendimento. 8 pessoas

Fonte: Arisco Foto: Divulgação

Sopa creme de palmito com frango

Ingredientes

1 xícara (chá) de água

2 cubos de caldo de legumes Knorr

300g de peito de frango sem ossos

3 xícaras (chá) de leite

2 colheres (sopa) de amido de milho Maizena®

5 palmitos picados

100g de queijo-de-minas padrão ralado

4 pães italianos redondos pequenos

Azeite extra virgem a gosto

Para polvilhar:

Queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Em uma panela média, ferva a água e dissolva 1 cubo de caldo de legumes. Coloque o frango e cozinhe em fogo médio por 10 minutos ou até ficar macio. Retire o frango da panela, desfie-o e reserve.

Na mesma panela, ferva 1 xícara (chá) do leite e dissolva o outro cubo de caldo de peito de frango junto com o azeite extra virgem. Reserve. Dissolva o amido de milho no restante do leite, junte ao caldo reservado e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até ferver e engrossar. Retire do fogo, misture o frango reservado e o palmito. Retire uma tampa em cada pão e, com cuidado, retire o miolo. Coloque uma porção do queijo-de-minas padrão no fundo de cada pão. Preencha com o creme de palmito, polvilhe o queijo ralado e leve ao forno por 10 minutos ou até gratinar. Sirva em seguida.

Dica. 1 – Se preferir, substitua o queijo-de-minas padrão por queijo muçarela ralado. 2 – Se achar melhor, sirva o creme de palmito em uma sopeira.

Fontes: Maisena e Knoor