Chá é uma bebida para todas as horas

O ideal é deixar o chá esfriar em temperatura ambiente antes de colocá-lo na geladeira, em recipiente de vidro ou cerâmica com tampa. Beba até 12 horas após seu preparo e jamais aqueça novamente – o que fará com que perca nutrientes.

Segundo a nutricionista Daniela Kokol, o preparo do chá deve ser por infusão, ou seja, os ingredientes devem ser colocados depois que a água ferver e com o fogo desligado. “Então você coloca a erva seca e deixa descansar por 10 minutos, tampado. A medida deve ser de um litro de água para cada três colheres (sopa) da erva ou 250 ml de água para cada duas colheres (sobremesa) da erva. “É possível usar de um a três tipos diferentes de erva em um mesmo chá”, comenta.

Foto: Pixabay

Chá do bem: propriedades e ingredientes

Diuréticos: hibisco, cavalinha, centella

Calmantes: melissa, mulungu, maracujá

Termogênicos: chá-verde, chá branco, gengibre

Detox: carqueja, boldo

Analgésicos: camomila, urtiga, dente de leão

Imunidade: gengibre, frutas cítricas

Fonte: Daniela Kokol_Uninutri Nutrição Foto: Fotolia

Chá diurético

INGREDIENTES

1 litro de água

Casca de 1 abacaxi

1 colher (sopa) de gengibre em lascas

1 colher (sopa) de hibisco

1 colher (sopa) de cavalinha

1 colher (sopa) de chá-verde

MODO DE PREPARO

Em uma panela, coloque a água, a casca de abacaxi e as lascas de gengibre e, assim que ferver, baixe o fogo e deixe por mais 5 minutos. Desligue o fogo. Coloque o hibisco, a cavalinha e o chá-verde e deixe descansar por 10 minutos. Passe na peneira e consuma ao longo do dia.

Fonte: Daniela Kokol Foto: Fotolia

Chá calmante

INGREDIENTES

250ml de água

1 colher (sopa) de mulungu (planta medicinal)

1 colher (sopa) de melissa

MODO DE PREPARO

Leve a água ao fogo e deixe ferver. Quando levantar fervura, desligue o fogo e coloque as ervas. Mantenha a panela fechada por 10 minutos. Peneire o chá e tome 30 minutos antes de dormir.

Fonte: Daniela Kokol Foto: Fotolia

Chá termogênico

INGREDIENTES

1 colher (chá) de chá-verde em planta (ou um sachê)

1 pedaço de raiz de gengibre

Canela em pau ou em pó a gosto

250 ml de água

MODO DE PREPARO

Tire a casca do gengibre, corte e amasse com um garfinho. Misture o gengibre com a plantinha do chá-verde e jogue na água já fervida, deixando durante dez minutos. Se usar sachê, basta ferver a água, colocar o sachê e acrescentar o gengibre, deixando repousar pelo mesmo tempo. Coe a mistura. A canela fica a seu critério: pode ser colocada, em pau ou em pó, no momento de ferver a água, abafando a mistura, ou usar a canela em pau como uma espécie de “colher”, para ir mexendo o chá.

Fonte: Vix.com (site) Foto: Fotolia

Chá contra TPM

INGREDIENTES

3 colheres (sopa) de erva-doce

3 colheres (sopa) de canela em pau

3 colheres (sopa) de sementes de mostarda

1 litro de água

MODO DE PREPARO

Em uma panela, coloque a água para ferver. Assim que começar a ferver, desligue o fogo e reserve. Junte os outros ingredientes em outra panela e jogue a água ainda quente por cima deles, deixando repousar por 5 minutos. Deixe esfriar e coe. Beba 2 xícaras deste chá ao dia.

Fonte: Remédio Caseiro (site) Foto: Fotolia

Chá para blindar o corpo

INGREDIENTES

1 xícara (chá) de água quente

1 colher (sopa) de mel

1 colher (sopa) de suco de limão

½ colher (sopa) de gengibre moído

6 colheres (sopa) de canela

MODO DE PREPARO

Adicione o gengibre e a canela em uma xícara de água fervente, mexa e adicione o suco de limão e um pouco de mel. Deixe repousar todos os ingredientes por 5 minutos e consuma em seguida.

Fonte: Melhor com Saúde (site) Foto: Fotolia

Chá para melhorar a digestão

INGREDIENTES

1 colher (sopa) de folhas de louro

250ml de água

MODO DE PREPARO

Coloque a água para ferver. Assim que ferver, desligue o fogo e jogue as folhas de louro, deixando-as em infusão durante 10 minutos. Caso prefira, adoce o chá com mel. Este chá deve ser tomado antes das refeições.

Fonte: Remédio Caseiro (site)