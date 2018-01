Cardápio para reeducar a boca no começo de ano

A nutricionista Larissa Santana recomenda dar prioridade às folhas, aos legumes, verduras e frutas, além das carnes mais magras para compor as refeições. “Devemos evitar alimentos com pouca qualidade nutricional”, ressaltou.

Com as festas do fim de ano, muitas vezes deixamos de nos importar com a qualidade nutricional dos alimentos. É compreensível: é época de celebrar ao lado dos amigos e da família e, para muita gente, é bom deixar a dieta um pouco de lado. Agora que o período já acabou, está na hora de retornar para um cardápio mais equilibrado e saudável.

1 – ENTRADAS Foto: Fotolia

Ingredientes

500g de camarões graúdos, cozidos e descascados

500g de aspargos frescos

2 abobrinhas

2 miolos de alface

1 abacate pequeno

4 colheres de (sopa) de suco de limão

1 colher de (sopa) de salsinha picada

1 colher de (sopa) de ceboulette picada

2 taças de vinho branco seco ou suco de uva branca

2 colheres de (sopa) de azeite de oliva extra virgem

1 colher de (sopa) de semente de chia

Sal marinho não refinado e pimenta-do-reino

Folhas de hortelã fresca para decorar

Modo de preparo

Cozinhe os aspargos al dente e reserve. Em seguida, cozinhe as abobrinhas inteiras na mesma água do cozimento do aspargo e reserve. Ainda na mesma água, acrescente o vinho branco, deixe ferver novamente e acrescente os camarões por 5 minutos e reserve. Depois descasque os abacates, corte em cubos e regue com o suco de limão. Corte as abobrinhas em rodelas e os aspargos ao meio e depois em pedaços de, aproximadamente, 4 centímetros. Junte todos os ingredientes numa saladeira e misture bem, regue com azeite de oliva e sirva em seguida.

Fonte: Kurotel Foto: Divulgação

Figos frescos no creme de gorgonzola

Ingredientes:

8 figos maduros (consistência firme)

200g queijo gorgonzola

1 colher (sopa) de iogurte natural desnatado

1 colher (café) de sal marinho não refinado

1 colher (sopa) de calda de agave (adoçante natural) ou mel; se desejar

Flor de sal

Modo de preparo

Lave os figos delicadamente. Faça um corte pequeno no meio do figo, dividindo em 2 partes. Reserve. Esfarele o queijo gorgonzola com um garfo e misture o iogurte, acerte o sal. Com o auxílio de uma colher, recheie os figos como creme. Coloque os figos em uma travessa, regue com o agave e um pouco de flor de sal. Leve para resfriar por 30 minutos e sirva em seguida.

Fonte: Kurotel

2 – PRATO PRINCIPAL Foto: Fotolia

Salmão marinado com coração de alcachofra

Ingredientes

500g de salmão assado, temperado e picado grosseiramente

1 cebola em fatias

2 dentes de alho picados

½ xícara (chá) de alho-poró em fatias

1 colher (sopa) de azeite de oliva extra virgem

200g de fundo de alcachofra (em conserva) picada

1 colher (sopa) de ceboulette picada

1 colher (sopa) de salsinha picada

1 ramo de alecrim

Minibrotos de beterraba, agrião, funcho, salsinha crespa e hortelã

Mix de folhas verdes

Modo de preparo

Em uma frigideira antiaderente, aqueça um fio de azeite, doure a cebola, o alho e o alho-poró picados. Então acrescente este tempero no salmão e junte o restante dos ingredientes (com exceção dos minibrotos). Refogue tudo rapidamente e reserve. MONTAGEM. Para montagem da salada, coloque sobre o prato misturando os minibrotos, as folhas e, por cima, o salmão. Regue com um pouco de azeite de oliva e sirva em seguida.

Fonte: Kurotel

3 – SOBREMESA Foto: Fotolia

Trufas de cacau e tâmara com frutas vermelhas

Ingredientes

Massa

300g de tâmara seca

1 xícara (chá) de castanha do Brasil

1/2 xícara (chá) de água filtrada

1 colher (sopa) de cacau em pó

Recheio

1 xícara (chá) de mirtilo fresco

1 xícara (chá) de framboesa fresca

1 xícara (chá) de amora fresca

Modo de preparo

MASSA. No liquidificador, bater a tâmara, o cacau e a água até virar um creme. Em seguida, misturar as castanhas e continuar batendo até que elas fiquem totalmente trituradas. Abra a massa com o auxílio de um rolo, corte em círculos com um aro de metal. RECHEIO. Distribua as frutas vermelhas e depois cubra com outro círculo de massa. Enfeite com frutas e polvilhe cacau em pó em cima. Se desejar, pode apenas fazer bolinhas com a massa e passar no cacau em pó.

Fonte: Kurotel