Cardápio de receitas vegetarianas

Modo de preparo Em uma panela funda, ferva a água e dissolva o cubo de caldo de legumes. Junte a mandioquinha e cozinhe em fogo médio com a panela semitampada por 15 minutos. Espere amornar, transfira para o copo o liquidificador e bata por 5 minutos. Volte a mistura para a panela e reserve. Em uma frigideira com um fio de azeite de oliva, refogue o alho-porró em fogo alto por 3 minutos, ou até dourar levemente. Retire do fogo, junte ao creme de mandioquinha reservado e acrescente o cheiro-verde. Deixe cozinhar em fogo médio, com a panela semitampada, por 2 minutos. Retire do fogo e sirva em seguida.

Salada de feijão com grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara (chá) de grão-de-bico

2,5 litros de água

1 xícara (chá) de feijão-rosinha

1 colher (sopa) de óleo

1 sachê do tempero Knorr Meu Feijão

2 tomates médios picados

1 cebola pequena picada

1/2 pimentão verde e vermelho pequeno e cortado em cubos pequenos

2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado

Modo de preparo

Em uma tigela pequena, coloque o grão-de-bico e cubra com 2 xícaras (chá) de água. Reserve por 2 horas. Escorra e reserve.

Em uma tigela pequena, coloque o feijão-rosinha e cubra com 2 xícaras (chá) de água. Reserve por 1 hora. Escorra e reserve.

Em uma panela de pressão, coloque o grão-de-bico reservado, cubra com 2 xícaras (chá) de água. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 35 minutos. Apague o fogo, aguarde sair todo o vapor, abra a panela e verifique o cozimento. Se necessário, termine de cozinhar com a panela destampada. Escorra e reserve.

Em uma panela de pressão, coloque o feijão reservado, cubra com 4 xícaras (chá) de água. Tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 35 minutos. Apague o fogo, aguarde sair todo o vapor, abra a panela e verifique o cozimento. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o óleo em fogo médio. Coloque o tempero Knorr e refogue por 30 segundos. Acrescente o feijão cozido e refogue por 2 minutos. Reserve até esfriar. Em uma tigela grande, coloque o feijão e o grão-de-bico reservados, o tomate, a cebola, o pimentão verde, o pimentão vermelho e o cheiro-verde. Regue com o azeite, misture e coloque em uma travessa. Sirva em seguida.

Fonte: Knorr

Legumes assados à moda caipira

Foto: Divulgação

Ingredientes

1 embalagem de tempero Knorr Meu Assado sabor Caipira

1 mini moranga

1 batata-doce roxa média com casca

1 batata-doce branca média com casca

2 tomates

1 cebola média com casca

1 cabeça de alho grande

Modo de preparo

Abra a parte superior da embalagem do tempero e retire o saquinho plástico. Coloque, dentro do saquinho, a mini moranga, as batatas doces, tomates, abobrinha, cebola e alho. Abra a parte inferior da embalagem do tempero e coloque o tempero dentro do saquinho. Misture suavemente até que todos os ingredientes fiquem cobertos pelo tempero. Feche bem o saquinho com o lacre. Leve para assar por 50 minutos. Retire do forno e corte, cuidadosamente, o saquinho plástico. Coloque em uma travessa. Sirva quente.

Fonte: Knorr

Arroz integral refrescante

Foto: Divulgação

Ingredientes

4 xícaras (chá) de água

2 cubos de caldo de legumes Knorr

1 xícara (chá) de arroz integral cru

2 palmitos picados

1 pepino-japonês médio picado

2 tomates médios, sem pele, picados

2 colheres (sopa) de gergelim preto

Modo de Preparo

Em uma panela média, ferva a água e dissolva os cubos de caldo de legumes. Junte o arroz e cozinhe, com a panela parcialmente tampada, por 30 minutos, ou até ficar macio e secar o líquido. Retire do fogo e deixe esfriar. Junte o palmito, pepino, tomates e gergelim e misture delicadamente. Sirva em seguida.

DICA: sirva com alface crespa cortada em tiras.

Fonte: Knorr