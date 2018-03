Carboidrato deve fazer parte da dieta

Ele é a principal fonte de energia para o corpo e está presente na maioria dos pratos da culinária brasileira (pães, massas, bolos, etc). No entanto, o carboidrato ganhou status de vilão número um da vida fitness. Contraditório, não? Afinal o que é fato e o que é boato quando o assunto é carboidrato? Quem nos ajuda a explicar tais questões é a nutricionista Ilana Sestari Monte: “Por falta de informação, está sendo disseminado um conceito de que o carboidrato é ruim, engorda e faz mal à saúde, quando na verdade o papel dele em nossa alimentação é prover energia para as células, especialmente para o cérebro, que é um órgão que depende grandemente de glicose [proveniente do carboidrato] para funcionar”, explica Ilana. Foto: Foto: Pixabay

Como funciona?

Quando consumido, o carboidrato é digerido até se transformar em glicose. Nesse processo, entra em cena o hormônio conhecido como insulina, que transporta a glicose para dentro das células. Quando há privação de carboidrato, há deficiência de glicose e uma série de complicações tais como mal-estar, dores de cabeça, falhas na memória e mau humor (o nutriente participa da produção do neurotransmissor que mantém a sensação de bem-estar, a serotonina). A diminuição ou restrição de carboidrato causa constipação intestinal (intestino preso) e alterações na absorção de alguns nutrientes, água e sais minerais.

Carbo “refinado”

Como visto, a ingestão de carboidrato não é um problema em si, mas sim a forma como ele está chegando à mesa. O carboidrato refinado é o mais prejudicial à saúde e aqui entram a farinha de trigo e os açúcares, amplamente encontrados nos alimentos processados e industrializados. “Quanto mais processado um carboidrato, mais ‘refinado’ ele se torna e isso é muito ruim para a nossa saúde, pois ele será absorvido rapidamente pelo organismo, aumentando assim a glicemia no organismo e estimulando maior acumulo de gordura”, adverte a nutricionista. Vale lembrar que a perda ou não de peso está relacionada à quantidade de calorias consumidas, não a quantidade de carboidratos.

Dê olho no rótulo!

Adquirir o costume de ler o rótulo é importante para a saúde, principalmente para identificar alimentos ricos em carboidrato refinado. Na parte “Ingredientes”, os ingredientes aparecem em ordem decrescente, ou seja, o primeiro da lista é o que está presente em grande quantidade naquele alimento. Se entre os primeiros estiverem a farinha de trigo ou algum tipo de açúcar, quer dizer que o alimento foi bastante processado e trará prejuízos a saúde.

Carbo de Qualidade / Para garantir saúde no prato, a dica é dar preferência aos alimentos in natura.

TUBÉRCULOS E RAÍZES. São grandes fontes de carboidrato bom, por exemplo, na batata inglesa, doce e yacon; mandioquinha, mandioca, inhame e cará; beterraba; cenoura; nabo e rabanete.

FRUTAS. Sempre que for possível consuma também as sementes, cascas e bagaço, pois são partes ricas em fibras. “Muitos alimentos fontes de carboidratos têm fibras em sua composição como os legumes, verduras e frutas, sempre com cascas, sementes e bagaço. Todas essas variáveis interferem em como o seu corpo vai receber esse nutriente e utilizá-lo”, ressalta a nutricionista.

PÃO INTEGRAL. Quem não dispensa o pãozinho no café da manhã e a massa no domingo, a recomendação é optar por versões integrais que são menos processadas e mantém parte dos nutrientes e fibras dos alimentos.