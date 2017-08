Brownie: o ‘patinho’ feio da culinária que deu certo

Seria um bolo que não deu certo… se ele não fosse tão delicioso. O brownie é um bolinho que não cresce feito, basicamente, de ovos, farinha, chocolate e açúcar. Ele nasceu nos EUA, em 1896. Existem muitas histórias a respeito de como ele surgiu, mas a mais contada é de uma dona de casa que se esqueceu de colocar fermento no bolo e, como já estava feito e gostosinho, serviu assim mesmo. E fez sucesso! O brownie chegou no Brasil há pouco tempo e tem lugar garantido entre as sobremesas dos brasileiros, ainda mais se acompanhado de uma bola de sorvete. Huuummm… sua receita ganhou novos ingredientes e sabores, como amendoim, café e biomassa de banana (para a galera “fitness”), por exemplo, que o MAIS SABOR traz nesta matéria para você experimentar em casa. Claro que ele pode ser apreciado a qualquer momento do ano, mas o brownie tem uma carinha de Inverno que fica difícil resistir.

Brownie tradicional

INGREDIENTES

1 xícara (chá) de chocolate meio amargo picado (200g)

½ xícara (chá) de óleo de milho

4 colheres (sopa) de cacau em pó

1 colher (chá) de aroma chocolate (opcional)

3 colheres (sopa) de vinagre

2 xícaras (chá) de açúcar

3 ovos

1 ¼ xícara (chá) de farinha de trigo

2 ½ xícaras (chá) de nozes (275g)

1 colher (café) de fermento químico

1 colher (chá) de bicarbonato de sódio

Para untar

Óleo de milho

Para polvilhar

Farinha de trigo

MODO DE PREPARO

Coloque o chocolate picado em uma vasilha e leve para derreter em banho-maria ou no micro-ondas (parando-o de vez em quando para misturar). Junte o óleo de milho, o cacau, o aroma e o vinagre, aqueça mais um pouco, misture bem e reserve. Na batedeira, leve o açúcar e os ovos para bater até que aumentem de volume e o creme fique claro. Aos poucos adicione a mistura de chocolate, até que se forme uma pasta. Desligue e adicione também aos poucos e misturando bem, a farinha de trigo, as nozes, o fermento e o bicarbonato de sódio. Em assadeira untada com óleo de milho e enfarinhada, despeje a massa e leve para assar, em forno preaquecido, à temperatura de 180ºC, por 30 a 40 minutos.

DICA. Aos 30 minutos, coloque um palitinho de madeira na massa. Se sair quase limpinho, desligue o fogo e deixe no forno apagado por só mais 5 minutos. Se desejar sirva com cobertura de chocolate.

Fonte: Salada – Bunge Brasil Foto:

Brownie de chocolate com café

INGREDIENTES

600g de chocolate meio amargo picado

2 colheres (sopa) de café solúvel

10 colheres (sopa) de açúcar

10 colheres (sopa) de creme vegetal

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

6 colheres (sopa) de leite desnatado

2 colheres (chá) de fermento em pó

8 colheres (sopa) de castanha-do-pará picada

Para untar

2 colheres (sopa) de creme vegetal

2 colheres (sopa) de farinha de trigo

MODO DE PREPARO

Unte e enfarinhe uma assadeira pequena (28 x 18 cm). Reserve. Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). Em uma tigela, derreta o chocolate em banho-maria. Retire do banho-maria, misture o açúcar e o creme vegetal. Junte a farinha, o leite e o fermento, e misture até ficar homogêneo. Adicione as castanhas e misture delicadamente. Coloque a massa na assadeira reservada e leve ao forno por 30 minutos, ou até que um palito, depois de espetado na massa, saia um pouco úmido e a superfície forme uma camada levemente crocante. Corte em quadrados e sirva morno ou frio.

Fonte: Becel Foto: Divulgação

Brownie de café com paçoca

INGREDIENTES

4 colheres (sopa) de margarina cremosa sem sal

1 tablete de chocolate meio amargo (170g)

3 ovos

1 ½ xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de café, em infusão bem forte

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

Cobertura

1 xícara (chá) de amendoim torrado, sem casca e sem sal

2 colheres (sopa) de açúcar

3 colheres (sopa) de café, em infusão bem forte

MODO DE PREPARO

Derreta a margarina com o chocolate em banho-maria. Coloque os ovos em uma batedeira e bata até ficarem crescidos. Bata mais um pouco, adicionando o açúcar. Acrescente a mistura de margarina com chocolate derretida, o café passado na hora, a baunilha e bata mais 5 minutos. Retire e acrescente a farinha de trigo e o fermento em pó. Coloque em uma forma retangular média untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno médio (180°C) preaquecido por 10 minutos e asse por cerca de 30 minutos. Faça a cobertura. Bata o amendoim, o açúcar e o café, em um processador ou liquidificador até obter uma farofa grossa. Coloque sobre a massa assada. Corte em 20 quadrados e sirva.

Fonte: Melitta Foto: Divulgação

Brownie funcional (zero açúcar)

INGREDIENTES

1 embalagem de mistura para Bolo Lowçucar Zero Adição de Açúcares sabor chocolate (300g)

3 colheres (sopa) de margarina culinária derretida

2 ovos

¾ xícara (chá) de leite desnatado

1 colher (chá) de canela em pó

½ xícara (chá) de amêndoas torradas e picadas

½ xícara (chá) damascos picados

½ xícara (chá) de nozes picadas

¾ xícara (chá) de biomassa de banana

2 colheres (chá) de cacau em pó

1 colher (chá) de fermento em pó

MODO DE PREPARO

Em uma tigela junte a mistura para bolo, os ovos, o leite e a margarina derretida. Mexa bem por 2 minutos até que fique homogêneo. Em seguida adicione o restante dos ingredientes. Despeje essa massa em uma forma redonda untada de 21 cm de diâmetro e leve ao forno preaquecido à 180°C por, aproximadamente, 35 minutos.

Fonte: Light Sweet Foto: Divulgação

Brownie de café e pé de moleque

INGREDIENTES

2 xícaras (400 ml) de café tradicional

3 xícaras (600 ml) de água morna

200g de manteiga sem sal

Papel-manteiga

2 xícaras (400 ml) de farinha de trigo

3 ½ xícaras (700 ml) de açúcar

2 colheres (sopa) de chocolate em pó

2 colheres (chá) de fermento químico em pó

4 xícaras (500g) de amendoim torrado, sem pele

1 colher (chá) de sal

1 xícara (200g) de creme de leite culinário ou creme de leite fresco

MODO DE PREPARO

Comece preparando o extrato de café para as duas receitas (brownie e cobertura), misturando o café em pó e a água morna em recipiente fundo. Deixe repousar por, pelo menos, uma hora. Então, mexa novamente e passe pelo filtro, até obter ao menos 350 ml. Use ½ colher (sopa) de manteiga para untar uma assadeira média (de aproximadamente 34 cm x 24 cm x 3 cm), forre com papel-manteiga, e unte o papel também. Prepare o brownie misturando a farinha, 2 xícaras de açúcar, o chocolate, o fermento, 170g de manteiga e 1 xícara (200 ml) do extrato de café. Misture até ficar bem homogêneo. Por último, triture 1 xícara (chá) do amendoim e misture na massa. Despeje sobre a assadeira forrada com papel-manteiga. Asse em forno a 150°C por 25 a 30 minutos. Retire do forno, desenforme sobre uma superfície seca e retire o papel-manteiga com cuidado. Em uma frigideira funda, em fogo baixo, derreta 1 colher de sopa de manteiga com 1 ½ xícara (300 ml) de açúcar e o sal, mexendo até formar um caramelo dourado. Retire a frigideira do fogo e adicione o creme de leite e ¾ de xícara (150 ml) do extrato de café, mexendo com muito cuidado, pois a temperatura do caramelo fará a mistura borbulhar. Volte ao fogo, mexendo constantemente até dissolver o caramelo. Desligue o fogo e misture o amendoim. Espalhe a cobertura sobre o brownie, corte em 12 pedaços e sirva.

Fonte: Melitta

Brownie floresta negra

INGREDIENTES

100g de manteiga sem sal

½ barra de chocolate meio amargo (o ideal é algo tipo 70% de cacau)

½ xícara (chá) de açúcar

2 ovos

⅔ de xícara (chá) de farinha de trigo

½ barra de chocolate branco, em gotas ou pedacinhos (85 g)

1 pote de cerejas (200g)

MODO DE PREPARO

Preaqueça o forno a 180ºC. Forre a forma com papel-alumínio. Corte a manteiga e o chocolate em pedaços, coloque em uma tigela e derreta tudo em banho-maria, sobre uma panela com água fervendo. Enquanto eles derretem passe as cerejas por uma peneira, mas guarde a calda para usar na massa. Corte-as ao meio. Corte o chocolate branco em pedaços bem pequenos também. Assim que a manteiga e chocolate derreterem, tire do fogo e adicione o açúcar. Misture bem. Adicione os ovos, um a um, misturando bem. Acrescente uma colher (sopa) da calda das cerejas e, por fim, a farinha. Misture até incorporar e adicione o chocolate branco e as cerejas. Despeje na forma e leve ao forno por 15 a 25 minutos, até que ele esteja cozido. Cuidado para não cozinhar demais, na dúvida sempre tire antes, brownie é melhor mais molinho mesmo. Retire do forno e espere esfriar uns 15 minutos antes de tirar da forma. Leve à geladeira antes de cortar em pedaços, isso ajuda muito a conseguir fatias mais bonitas. Sirva em temperatura ambiente ou gelado (eu sempre prefiro gelado).

Fonte: Cozinha Dalbo (site)