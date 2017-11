Biscoitos de arroz com toque gourmet

Os biscoitos de arroz são geralmente consumidos como snacks no meio da tarde ou da manhã como alternativa para um lanchinho rápido na escola, no trabalho, entre um compromisso e outro. A proposta de hoje é transformar o biscoitinho integral em um petisco com toque gourmet. Usando alguns ingredientes que harmonizam perfeitamente com o snack é possível criar canapés bem saborosos, ótimas opções para aquele happy hour. As receitas são sugeridas pela chef Ivy Oliveira, da Cozinha Experimental Camil como dicas de entradinhas saudáveis, sem glúten e que ficam prontas em menos de 30 minutos. Ingredientes versáteis como abacate, tomate, cebola roxa, ricota e requeijão são usados nessas receitas. Os biscoitos que servem como base para os canapés levam arroz integral em sua composição e estão disponíveis em três sabores: natural, chia e linhaça com pimenta.

Biscoitos de arroz com pimenta e guacamole

Ingredientes

1 unidade pequena de abacate maduro

1 unidade pequena de tomate com pele e sem sementes picado

1 unidade pequena de cebola roxa picada

2 colheres (sopa) de coentro picado

1 unidade pequena de limão espremido

Sal a gosto

1 embalagem de Biscoito de Arroz Integral Camil Sabor Pimenta

Modo de preparo

Com o auxílio de um garfo, amasse a polpa do abacate até obter um creme. Em uma tigela, coloque o abacate, o tomate, a cebola, o alho e o coentro e misture bem. Tempere com limão e sal e sirva em seguida acompanhado do biscoito de arroz.