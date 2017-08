Bife a rolê é opção nutritiva e saborosa

Modo de preparo Tempere os bifes com sal e pimenta. Acomode sobre 2/3 de cada bife, no sentido do comprimento, um filete de linguiça, um de cebola, um de cenoura e um de pimentão. Enrole cada bife apertando o recheio para trás. Feche a carne com pequenos palitos de madeira. Em uma panela grande leve o azeite para aquecer. Aos poucos coloque os bifes para fritar de todos os lados. Reserve-os. Acrescente o alho e frite-o. Junte o molho de tomate, o vinho, os bifes e, em panela semitampada e em fogo médio, cozinhe até que os bifes fiquem macios. Se necessário adicione, aos poucos, pequenas porções de água. Sirva com purê de batata ou arroz.

DICA. Um molho mais cremoso pode ser obtido se os bifes forem passados na farinha de trigo o suficiente para pegar uma camada bem fininha. Prepare a receita da mesma forma acima descrita.

Fonte: Salsaretti_Bunge Brasil Foto: Divulgação

Bife a rolê recheado com queijo e espinafre

Ingredientes

1 kg de coxão duro magro cortado em bife fino

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 maço de espinafre higienizado e picado

1 xícara (chá) de tomate-cereja picado

200g de queijo cottage ou ricota

1 cebola grande picada

4 dentes de alho amassados

1 xícara (chá) de salsinha e cebolinha higienizada

1 pitada de sal

Pimenta a gosto

1 xícara (chá) de molho de tomate ao sugo

Modo de preparo

Tempere os bifes com um pouco de sal. Faça uma mistura com o queijo, espinafre, tomate-cereja, ¾ do alho, ¾ da cebola, salsinha, cebolinha e pimenta e recheie cada bife com a mistura, prendendo-os no final com palitos de dente. Numa panela de pressão, coloque o azeite e o restante do alho e da cebola. Frite os bifes até dourar bem. Cubra-os com água. Coloque caldo de carne caseiro, tampe a panela e cozinhe por, aproximadamente, 30 minutos. Aqueça o molho de tomate ao sugo e coloque em uma travessa sobre os bifes.

Fonte: Cintya Bassi, nutricionista